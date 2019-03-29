Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesine başvurunun 550 bini aştığını belirterek, "Bu çok önemli bir sayı. İnşallah 2023'e kadar TOKİ eliyle en az 250 bin konut yapmayı hedefliyoruz." dedi. Kurum, Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen Basın Buluşması programında, Milli Mücadele döneminde Anadolu basınının her zaman dik durduğunu, zaferin kazanılmasında büyük mücadele verdiğini söyledi. Kentteki basın yayın kuruluşlarının ve yerel yayıncılığın güçlü şekilde yapıldığını aktaran Kurum, basının vatandaşların sesi olduğunu, önemli bir vazifeyi ifa ettiğini dile getirdi. Kurum, 31 Mart’ta tüm şehirlerin geleceğinin oylanacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye'nin değil, tüm Müslüman ülkelerin, yardıma ihtiyacı olan tüm fakirlerin, tüm mazlum ve yetim çocukların, Arakan'ın ve Filistin'in lideridir. Bu anlamda bu ülkedeki beka, tüm Orta Doğuyu, mazlum ve yetim çocukları ilgilendiriyor. Biz de Konya olarak her zaman Cumhurbaşkanımıza vefamızı gösterdik. İnşallah 31 Mart'ta, 31 ilçenin hepsini alarak bu güçlü kadrolarla şehrimize, tüm ilçelerimize hizmet etmek istiyoruz."

AK Parti iktidarı döneminde Konya'ya 51 milyar liralık yatırım yapıldığına değinen Kurum, vatandaşın sorunlarını çözmeye gayret gösterdiklerini dile getirdi. Kurum, 2023'e kadar 250 bin sosyal konut projesini hayata geçirmeyi hedeflediklerini hatırlatarak, "Bunun ilk etabı, 50 bin konutu açıkladık. Bu kapsamda Konya'da 3 bin konut inşasına başladık. Söz verdiğimiz üzere ilave bin konutu daha yapacağız." diye konuştu. - Sosyal konuta başvuru 550 bini geçti Vatandaşların 460 lira ödemeli 240 ay vadeyle ev alabileceğini vurgulayan Kurum, şöyle konuştu: "Bugüne kadar 550 binin üzerinde başvuru gerçekleşti. Bu çok önemli bir sayı. İnşallah 2023'e kadar TOKİ eliyle en az 250 bin konut yapmayı hedefliyoruz. Bunun da üstüne çıkarak Cumhurbaşkanımızın, 'bu ülkede evi olmayan hiçbir alt gelir grubu vatandaşım kalmasın, riskli binada hiçbir vatandaşım oturmasın' talimatı çerçevesinde bu projeyi yürütüyoruz. Hemşehrilerimden rekor destek bekliyorum. Konyalılar, zillet ittifakına sandıkta gerekli mesajı verecek. Hemşehrilerim terör örgütüyle kol kola girenlere gerekli mesajı verecek. Rekor bir oyla her zaman olduğu gibi Konya'mız Cumhurbaşkanımızın arkasında duracaktır."

Bir gazetecinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin işleyişiyle ilgili düşüncelerini sorması üzerine Kurum, "Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde, Türkiye'nin ihtiyacı olan kentsel dönüşümden alt ve üst yapıya, millet bahçelerine kadar bir sürü projeleri gerçekleştirmek için hızlı kararlar alıyor ve uyguluyoruz. Bu anlamda bence yeni hükümet sisteminin en önemli farkı budur." dedi. - "Türkiye'de 13 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir düzenleme yaptık" Kurum, bir başka gazetecinin, imar barışı kapsamında riskli yapılara ruhsat verildiği yönündeki iddiaları hatırlatması üzerine, şunları söyledi: "Çıkardığımız yasa imar barışı, imar affı değil. Vatandaşımızın elektrik, su ve doğalgaz alamadığı, altyapı hizmetlerinin karşılanamadığı süreçte Türkiye'de 13 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir düzenleme yaptık. Bugüne kadar 10,5 milyon vatandaşımız imar barışına başvurdu. 17,5 milyar liranın üzerinde geliri yatırdılar. Bu anlamda vatandaşımızın mülkiyet problemini aştık. Birçok vatandaşımız Hazine arazileri üzerinde yıllardır oturuyorlardı ancak burada mülkiyete konu değillerdi. Bu problemleri çözüldü. Arsalarını alıp mülkiyetine sahip olabiliyorlar. Bu çok önemli düzenleme. Bu yapılar 31 aralık 2017'den önce yapılmış orada fiilen duran yapılar. Dolayısıyla vatandaşın bu mağduriyetini engelleme adına çok önemli bir düzenleme."