"Bugüne kadar 725 bin kişi mesleki yeterlilik belgesi aldı"

MARDİN (AA) - Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Mehmet Ordukaya, "Mesleki Yeterlilik Belgesi, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde zorunlu hale geldi. Bu güne kadar 725 bin kişi mesleki yeterlilik belgesi aldı." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ve Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) iş birliğinde yürütülen Mahir Eller Projesi kapsamında işverenlere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Dicle Kalkınma Ajansı’nda gerçekleştirilen toplantıda, işverenlere MYK meslek standartları, ulusal yeterlilikler, belgelendirme süreçleri ve sağlanan teşviklerle ilgili bilgiler aktarıldı.

MYK Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Ordukaya, toplantıda yaptığı konuşmada, verimli ve kaliteli üretim için mesleki yeterlilik belgesinin önemine dikkati çekti.

MYK'nın 2006 yılından itibaren ülkede çalışma hayatına etkin politika sunan bir kurum olduğunu anımsatan Ordukaya, "Mesleki Yeterlilik Kurumu, meslek standartlarını Ankara’da masa başında hazırlamıyor. Başta sivil toplum kuruluşları, Milli Eğitim Bakanlığımız, Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı yardımları, katkıları ve destekleriyle ortak tanımlayıcı bir anlayışla meslek standartlarımız yayınlanıyor. Resmi gazetede de yürürlüğe giriyor." diye konuştu.