HABER

"Bugüne kadar 725 bin kişi mesleki yeterlilik belgesi aldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 22:15 | Son Güncelleme

MYK Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Mehmet Ordukaya: - "Mesleki Yeterlilik Belgesi, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde zorunlu hale geldi. Bu güne kadar 725 bin kişi mesleki yeterlilik belgesi aldı"

MARDİN (AA) - Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Mehmet Ordukaya, "Mesleki Yeterlilik Belgesi, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde zorunlu hale geldi. Bu güne kadar 725 bin kişi mesleki yeterlilik belgesi aldı." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ve Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) iş birliğinde yürütülen Mahir Eller Projesi kapsamında işverenlere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Dicle Kalkınma Ajansı’nda gerçekleştirilen toplantıda, işverenlere MYK meslek standartları, ulusal yeterlilikler, belgelendirme süreçleri ve sağlanan teşviklerle ilgili bilgiler aktarıldı.

MYK Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Ordukaya, toplantıda yaptığı konuşmada, verimli ve kaliteli üretim için mesleki yeterlilik belgesinin önemine dikkati çekti.

MYK'nın 2006 yılından itibaren ülkede çalışma hayatına etkin politika sunan bir kurum olduğunu anımsatan Ordukaya, "Mesleki Yeterlilik Kurumu, meslek standartlarını Ankara’da masa başında hazırlamıyor. Başta sivil toplum kuruluşları, Milli Eğitim Bakanlığımız, Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı yardımları, katkıları ve destekleriyle ortak tanımlayıcı bir anlayışla meslek standartlarımız yayınlanıyor. Resmi gazetede de yürürlüğe giriyor." diye konuştu.

Türkiye'de belge enflasyonu bulunduğunu savunan Ordukaya, mesleki yeterlilik belgesinin en önemli noktasını uluslararası geçerliliğe sahip olması olarak gösterdi.

Mesleki yeterlilik sınavlarının kamera kayıtları alınarak düzenli aralıklarla kontrol edildiğini ifade eden Ordukaya, şunları kaydetti:

"2015 yılı sonrasında yapılan yasal düzenleme sonrasında Mesleki Yeterlilik Belgesi, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde zorunlu hale geldi. Bugüne kadar bakanlığımız 4 tebliğ yayınladı, 117 meslekte yeterlilik belgesi zorunlu. Baktığımız zaman bugüne kadar 725 bin civarında kişi mesleki yeterlilik belgesi aldı. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile yaptığımız çalışma sonrasında, mesleki yeterlilik belgesine sahip kişilerin, belgesiz kişilere oranla yüzde 25 daha az iş kazalarına karıştığını görüyoruz. 19 sektör ve 294 meslekte, sınav ve belgelendirme faaliyetlerimiz devam ediyoruz."

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ali Tutaşı da iş dünyasının nitelikli elemana ihtiyaç duyduğunu, Mahir Eller Projesi ile nitelikli elemanları belgelendirdiklerini söyledi

Konuşmaların ardından, Mardin’de mesleki yeterlilik belgesi kazanan kişilere belgeleri verildi.

PARTNER Bacağından çıkanlar şoke etti! Bacağından çıkanlar şoke etti!
İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar!İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar!
İmamoğlu'ndan ilçe belediye başkanlarıyla toplantıİmamoğlu'ndan ilçe belediye başkanlarıyla toplantı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mahir Eller mardin

En Çok Okunan Haberler

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 4 şehit, 13 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 4 şehit, 13 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
12 Eylül 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar!

İmamoğlu'ndan ilçe belediye başkanlarıyla toplantı

İmamoğlu'ndan ilçe belediye başkanlarıyla toplantı

Eskişehir'de feci kaza! Ölü ve yaralı var

Feci kaza! Ölü ve yaralı var

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 4 şehit, 13 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 4 şehit, 13 yaralı

Son dakika: Yargıtay firari eski hakim Nalan Can'ı tutukladı

Yargıtay firari eski hakim Nalan Can'ı tutukladı

Panik anları! Alev alev yandı

Panik anları! Alev alev yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.