Bugüne kadar almadığınıza pişman olacağınız, hayat kolaylaştıran pratik ürünler

Pratik, fazla yer kaplamayan, kullanımı kolay ürünler; her zaman favoriler arasında yer alır çünkü hayatımızı oldukça kolaylaştırır. Karmaşayı önleyen kablo tutuculardan gece okumalarınızı kolaylaştıracak araçlara, size zaman kazandıracak doğrayıcılardan temizliği hızlandıracak paspaslara kadar birçok ürünü sizler için bir araya getirdik. Yazımıza göz atarak beğendiğiniz ve ihtiyaç duyduğunuz ürünleri güvenle satın almaya ne dersiniz?

1. Kesme ve doğramayı kolaylaştıran Yakut 8680 Pratik Doğrayıcı

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Sebze ve meyveleri kolayca kesebileceğiniz Yakut 8680 Pratik Doğrayıcı ile doğrama işlemini kısa sürede halledebilirsiniz. Ürün, ihtiyacınıza uygun 3 farklı başlığıyla dilimleme, öğütme ve rendeleme yapmanıza yardım eder. Ürünün döner kolu sayesinde daha az efor sarf ederek daha fazla ürün rendeleyebilirsiniz. Mutfaktaki işinizi kolaylaştıran doğrayıcı, işlerinizi erkenden bitirmenizi sağlar. Bu sayede kendinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Paslanmaz çelik bıçakları ile meyve sebzeleri istediğiniz kalınlıkta doğrayabilirsiniz. ABS plastikten üretilen doğrayıcı, BPA içermez. Böylece içeriğinde sağlığınıza zararlı maddeler bulundurmaz.

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2. Masanıza düzen getirecek Helen's Home Kablo Tutucu

Evde ya da iş yerinde bilgisayar başında çalışanların en büyük sorunlarında biri, kabloların birbirine dolanması ve kötü görüntüye sebep olması. Helen's Home Kablo Tutucu sayesinde bu problem artık sorun olmaktan çıkacak. 5 kanallı ürünü masanızın kenarına yapışkan bandı sayesinde tutturarak kabloları düzene sokabilirsiniz. İhtiyacınız olan kabloyu kolayca bulmanıza yardımcı olan kablo tutucu, kablo karmaşasından sonsuza kadar kurtulmanızı sağlar. Ürün, 2,5 cm x 6,5 cm boyutuyla fazla yer kaplamaz. Ürünün yapıştırılacağı yerin kuru ve temiz olması gerektiğini hatırlatmamızda da fayda var.

3. Serinlemenizi sağlayacak Fdit Vantilatör

Özellikle yaz aylarında sıcakta çalışmak zorunda kalanların bayılacağı Fdit Vantilatör, güçlü rüzgar gücü ile serinlemenize yardım eder. Hafif ve küçük boyutlu portatif ürünü kordonu sayesinde boynunuza asarak kolayca taşıyabilirsiniz. USB ile şarj edilebilen 1000 mAh pilli ürünü evde, ofiste, kampta, piknikte ve seyahat ederken rahatlıkla tercih edebilirsiniz. ABS malzemeden üretilen vantilatörü aşınmaya karşı direnç gösteren sağlam yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz. Bu ürün ile en sıcak yaz günlerinde bile bunalmadan anın tadını çıkarabilirsiniz. Bunun için düğmesine basmanız yeterli!

4. Karanlıkta kitap okumanıza yardım edecek TOPX'S Kitap Okuma Aydınlatması

Akşam yatmadan önce kitap okumak istiyor ama ışıkları açarak eşinizi rahatsız etmekten çekiniyor musunuz? Öyleyse bu ürün tam size göre! TOPX'S Kitap Okuma Aydınlatması, ince LED aydınlatması ile ışıkları açmadan kitap okumanıza ya da ders çalışmanıza yardım eder. Kitap arasına sığabilen ürün, LED ışıkları sayesinde rahatça kitap okumanıza olanak sunar. İnce kalem pil ile çalışan aydınlatma, uzun saatler boyunca size eşlik eder. Şeffaf pleksiglass yapısı sayesinde sayfayı tam ve net olarak görmenizi sağlar. Işığı sayfa üzerine eşit derecede yayan ürün, gözlerinizin yorulmasını engeller. 14,8 cm x 17,6 cm boyutundaki aydınlatmayı portatif tasarımı sayesinde kolayca taşıyabilirsiniz.

5. Ev temizliğini kısa sürede yapmanızı sağlayacak Gainty Paspas

Temizlik işlerinde sizi zahmetten kurtaracak Gainty Paspas, yer temizliğini kısa sürede bitirerek zamandan tasarruf etmenize yardım eder. Toz fırçası sayesinde ilk olarak yerdeki tozları toplamanızı sağlar. 170 mm genişliğindeki toz haznesi ile 10 mm boyutundaki küçük atıkları bile kolayca temizler. Paspas bezi takılabilen ürün, 280 ml su haznesi ile 110 mm'ye kadar su püskürterek paspas yapmanızı sağlar. 140 derece yatay ve 90 derece dikey dönebilen ürün, en zorlu alanları bile kolayca temizlemenize olanak verir. Sizi kova taşıma derdinden kurtaracak paspas, daha az eforla daha fazla hijyen sunar. Bu ürünle geniş alanları kısa sürede temizleyebilirsiniz. Ayrıca su sızıntısı olmasını önleyen paspas, yerde su lekesi de bırakmaz.

6. İşinizi kolaylaştıracak Sentor Lavabo Tıkanıklık Açıcı Tel Kılavuz

Lavabonuzun tıkanmasını bir türlü engelleyemiyorsanız size güzel bir haberimiz var. Bu ürün, lavabo tıkanıklığını problem olmaktan çıkarır. Sentor Lavabo Tıkanıklık Açıcı Tel Kılavuz, esnek yapısı ile lavabo giderinde rahatça ilerleyerek tıkanıklığa neden olan cisme ulaşır. Temizleme çapakları, tıkanıklığa neden olan cisme temas eder. Ürünün baş kısmı sayesinde çapaklarının cismi kavramasını sağlayabilirsiniz. Cismi sıkıca kavrayan temizleme çapakları, cismi giderden çıkarmanızı sağlayarak tıkanıklık probleminin çözülmesine olanak tanır. Paslanmaz çelikten üretilen tel kılavuz, lavabolarınızı kimseye ihtiyaç duymadan kolayca açmanıza imkan verir. Portatif tasarımlı ürün, kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kaplamaz.

7. Güç kullanmadan kapakları açmanıza yardım edecek YAYY Çoklu Kapak Açacağı

Yemek yaparken kavanoz ve şişe kapaklarını açmak bazen eziyete dönüşebilir. Neyse ki YAYY Çoklu Kapak Açacağı, sizi bu dertten kurtarabilir. 4 farklı kapak alanı sayesinde çeşitli boyuttaki kapakları rahatça açabilirsiniz. Kavanoz kapağından kola şişesi kapağına kadar birçok ürünü zorlamadan açabileceğiniz model, aynı zamanda kapakları sıkıca kapatmanızı da sağlar. Bu sayede şişelerin hava almasını engeller. Kolayca kavranan kapak açacağını ıslak elle bile rahatça kullanabilirsiniz. Kauçuk ve PP'den üretilen açacağı bulaşık makinesinde kolayca temizleyebilirsiniz. Bu ürün, kompakt ve ince tasarımı sayesinde fazla yer de kaplamaz.

8. Bitkilerinizi otomatik olarak sulayacak QSWL Damla Sulama

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Tatile giderken evdeki bitkilerin susuz kalmasından korkmanıza artık gerek yok. QSWL Damla Sulama, 1 ila 10 gün boyunca bitkilerinizi otomatik olarak sular. Size de bitkilerinizi düşünmeden tatilin keyfini çıkarmak kalır. Sistem, damla ve sprey gibi geleneksel sulamalara göre %70 daha az su kullanır. Bu sayede hem sudan tasarruf etmenizi sağlar hem gereksiz su tüketimini önleyerek çevreyi korur. Sulama zamanını 1-999 saniye arasında istediğiniz aralıkta kolayca ayarlayabilirsiniz. Ürünün LCD ekranı ile sistemi programlayabilir ve kontrolünü sağlayabilirsiniz.

9. Tertemiz camlar için HOBOT 388 Cam Temizleme Robotu

HOBOT 388 Cam Temizleme Robotu, camları otomatik olarak temizler. Vakum yaparak yüzeye tutunan ürün, yapay zeka özelliği ile yüzeydeki çerçevelerin yerlerini belirleyerek kendine bir temizleme rotası çıkarır. Bu sayede size gerek duymadan cam temizliğini kısa sürede bitirir. Kumanda ile kontrol edebileceğiniz robot, camları derinlemesine temizler. Üstelik camlarda kir ve su lekesi bırakmaz. 3.7 V aküsü ile 20 dakika çalışma süresi bulunan ürün, 67 dB ses düzeyi ile sessizce çalışır. Bu sayede gürültü kirliliği yaratmaz. 4 metrelik emniyet halatı, olası bir güç kesintisinde robotun düşmesini engeller. Ayrıca ürün; seramik, fayans ve duvarların temizliğinde de kullanılabilir. Cam silme derdinden kurtulmanızı sağlayacak robot, hayatınızı kolaylaştıracak.

10. Her ortamda rahatça kitap okumak için BİLGExSHOP Aydınlatmalı Kitap Okuma Gözlüğü

BİLGExSHOP Aydınlatmalı Kitap Okuma Gözlüğü; karanlık alanlarda, yurt gibi çoklu uyuma alanlarında ve ışıktan başkalarının rahatsız olabileceği ortamlarda kitap okumanıza imkan verir. Gözlüğün iki kısmında bulunan LED sayesinde kimseyi rahatsız etmeden rahatça kitap okuyabilirsiniz. Camları bulunmayan ürün, herkes tarafında rahatlıkla tercih edilebilir. Işığı sayfa üzerinde eşit derece yayan gözlük, gözlerinizin yorulmasını engeller. Birinci sınıf plastikten üretilen gözlük, başınıza tam olarak uyum sağlayarak konforlu bir kullanım sunar. Ayrıca ürünü karanlık yerlerde farklı işleri yapmak için de kullanabilirsiniz.



