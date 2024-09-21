Bugüne kadar böylesi görülmedi! İsrail'in Lübnan'da kullandığı bombanın görüntüleri gündem oldu

Lübnan'da bulunan Hizbullah ile İsrail arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. En son İsrail'in Hzibullah üyelerine ait ilk önce çağrı cihazlarını ertesi gün de telsizlerini patlatması dünyada en çok konuşulan olay oldu.

"SAVAŞ İLANI"

Hizbullah lideri Nasrallah, Hizbullah'ın Lübnan topraklarında bugüne kadarki en büyük hezimeti aldığını ifade ederek İsrail'in saldırılarını savaş ilanı olduğunu açıkladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN GÖRÜNTÜ

İsrail, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını devam ettiriyor. Sosyal medyada bir görüntü gündem oldu. Görüntüde İsrail'in Hizbullah hedeflerine yönelik kullandığı bir bombanın patlama anı yer aldı. Patlamanın bugüne kadarki görüntülerden farklı olması dikkat çekti.

Görüntülerle ilgili olarak "İsrail, Lübnan'da çok tehlikeli bir silah kullanmış olabilir" yorumları yapıldı.