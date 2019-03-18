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Bugüne kadar kimse içeri girmemişti! Müthiş keşif

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 15:45 | Son Güncelleme

Sivas’ın Doğanşar ilçesinde dört arkadaş “Kar deliği” adı verilen bir yüzey deliğine girmeyi başarıp bugüne kadar hiç girilmediği düşünülen bir mağaraya girdi. 100 metre ilerledikten sonra bakın neyle karşılaştı!

Sinan Mara, Mustafa Yürük, Dursun Öner ile Lütfi Gökcay Doğanşar ilçe merkezinin güneyindeki Çaldibi mevkiinin kuzeyinde, Çal Dağı’nın yamacında bulunan, yörede yaşayanlar tarafından ‘Kar Deliği’ olarak bilinen deliğe girdi. Dört arkadaş deliğin içerisinde 100 metre ilerledikten sonra bugüne kadar hiç girilmediği düşünülen bir mağara ile karşılaştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan araştırmacı Fikri Karaman, “Girişin sağ tarafında aşağı doğru ilerleyen 100 metreden fazla bir yol bulunmaktadır. Girişin solunda ise insanın zorlanarak geçebileceği bir yol mevcut. Devamında büyükçe bir oda bulunuyor.
Burada sarkıt ve dikitlerle ilginç oluşumlar yer alıyor. Ancak bazı sütunlar muhtemelen deprem veya odada yaşanan çökme sebebiyle kırılmışlar. Delik ve odaların devamında başka oluşumlar da olabilir” dedi.
Karaman, geçtiğimiz günlerde Karasak Çukuru ve mağarasının keşfinden sonra Kar Deliği’nin de keşfinin büyük heyecana neden olduğunu belirterek, şunları söyledi:
“Her iki mağara da Sivas Kültür envanterinde yer almamaktadır. Edindiğimiz bilgilere göre benzer oluşumlar Keşiş Dağı’nda da bulunmakta. Karasak Çukuru ve Kar Deliği’nin turizme kazandırılması ileride Doğanşar’ı cazibe merkezi haline getirecektir”
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Anahtar Kelimeler:
Sivas Mağara

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