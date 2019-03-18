Bugüne kadar kimse içeri girmemişti! Müthiş keşif

Sinan Mara, Mustafa Yürük, Dursun Öner ile Lütfi Gökcay Doğanşar ilçe merkezinin güneyindeki Çaldibi mevkiinin kuzeyinde, Çal Dağı’nın yamacında bulunan, yörede yaşayanlar tarafından ‘Kar Deliği’ olarak bilinen deliğe girdi. Dört arkadaş deliğin içerisinde 100 metre ilerledikten sonra bugüne kadar hiç girilmediği düşünülen bir mağara ile karşılaştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan araştırmacı Fikri Karaman, “Girişin sağ tarafında aşağı doğru ilerleyen 100 metreden fazla bir yol bulunmaktadır. Girişin solunda ise insanın zorlanarak geçebileceği bir yol mevcut. Devamında büyükçe bir oda bulunuyor.

Burada sarkıt ve dikitlerle ilginç oluşumlar yer alıyor. Ancak bazı sütunlar muhtemelen deprem veya odada yaşanan çökme sebebiyle kırılmışlar. Delik ve odaların devamında başka oluşumlar da olabilir” dedi.

Karaman, geçtiğimiz günlerde Karasak Çukuru ve mağarasının keşfinden sonra Kar Deliği’nin de keşfinin büyük heyecana neden olduğunu belirterek, şunları söyledi: