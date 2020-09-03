Bugüne kadar üretilmiş en teknolojik Mercedes: Mercedes S Serisi 2021

Konumuz; Mercedes S Serisi 2021. Mercedes markası, yaklaşık 100 yıldır otomobil üretiyor. Ürettiği otomobiller hem tasarım hem konfor hem de teknolojik açıdan sektöre yön veriyor. Mercedes - Benz'in her tanıtımı bu nedenle çok önemli. 2021 model Mercedes S Serisi de merakla beklniyordu ve geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Bakalım yeni Mercedes S Serisi nasıl ve ne gibi ayırd edici teknik detaylara sahip... MERCEDES S SERİSİ 2021 Markanın amiral gemisi modeli S Serisi yenilendi. 2021 makyajlı Mercedes S Serisi için markanın bugüne kadar ürettiği en teknolojik otomobil yorumu yapılıyor. Mercedes S Serisi'nin 2021 modelinin özelliklerine baktığımızda elektrikli motoru, boyutları ve boyutlarla sunduğu esneklik ile otonom teknolojisi konu başlıklarında sınıfının lideri olarak kabul edilecek gibi görünüyor. Mercedes S Serisi 2021 hakkında detaylara birlikte bakalım: - Akıllı otomobil! Tamamen akıllı otomobil teknolojileri ile karşılaşmaya devam ediyoruz ama Mercedes, bu konuda çıtayı biraz yukarı taşımış görünüyor. Araba kullanırken internette surf yapmak ya da e-postaları kontrol etmek gibi alışkanlıkları tehlikeli olmaktan çıkaran otonom sürüş ile Mercedes S Serisi kendi kendine güvenle gidebiliyor. Bu konuda Almanya'da testlerin başarıyla yapıldığını not edelim. Ama tam otonom sürüş için yol koşullarının otonom sürüş teknolojisine uygun olması gerekiyor. Yani Türkiye'de Mercedes'in otonom sürüşünü kullanma fırsatı bulamayabilirsiniz.

- Sezgisel sürüş deneyimi! Yeni Mercedes S Serisi, olası kasisleri önceden algılayan, yol durumunu önceden bilerek ona göre hareket eden, olası çarpışma durumları için karoseri alçaltan ya da yükselten müthiş bir güvenlik performansına sahip. - Akıllı park hiç bu kadar iyi olmadı... Sürücü, adeta oyuncak kumandalı araba kullanır gibi akıllı telefonu ile uzaktan park edip yine akıllı telefonu ile uzaktan park yerinden çıkarabiliyor. - Esnek karoser çok acayip! Esnek karoser yapısı ve esnek şasi, bugünün sürüş güvenliği teknolojilerinin ana odağıdır. Aracın gövdesinin çarpışma anında esnemesi, çarpışmanın şiddetinin yolcu ve sürücü tarafından en az seviyede hissedilmesini sağlar. Ancak bu yeni S Serisinde esnek karoser tanımı baştan yazılmış görünüyor. Park ederken bile gövde esneyebiliyor ve sürücüsüne geniş bir sedanın dezavantajlarını yaşatmıyor. Bu sayede uzun karosere rağmen dönüş çağı da neredeyse 2 metre kısalmış. Bu, "sihir olsa gerek" diye düşündürüyor. - Ön camdaki gösterge paneli şahane! Ön camda iki adet sanal gösterge paneli bulunuyor. Söz konusu panellerin opsiyon listesinde olduğunu da eklemek gerek. Burada navigasyon haritası, yol ve sürüş bilgileri adeta yola yansıyor. Tam 77 inç büyüklüğünde bir ekrana bakıyor gibi oluyorsunuz.