Bugüne kadar yanlış biliyormuşuz! Kahvaltıyı bu şekilde yemek yaşamınızı 20 yıl uzatıyor

İnsanlar ilk zamanlardan beri daha uzun yaşamın sırrını çözmeye çalışıyorlar. Dünyada en uzun yaşayan insanlarla yapılan röportajlarda bu insanların uyguladıkları yaşam koşulları merak uyandırıyor. Uzun ömür, ulaşılması zor bir hedef olsa da, "kolay" yaşam tarzı değişiklikleri ile mümkün olabiliyor. Kahvaltının ömrünüzü uzatabileceğini paylaşan bir uzman doğru saatleri açıkladı.

16 SAAT AÇLIK SİSTEMİMİZİ DİNLENDİRİYOR

Dr. Julia Jones, sabah 11'e kadar kahvaltı yapmamanın basit bir ince ayar olduğunu ve ömrüne 20 yıl ekleyebileceğini paylaştı. Bu yeme düzeni, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gibi ciddi sağlık sorunları riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir. Dr. Jones şunları söyledi: "Sadece sistemimizi dinlendirmek için gece 16 saat aç kalmaya çalışın ve ardından sekiz saatlik bir süre içinde yemek yiyin.

HÜCRELERİN TEMİZLENMESİNİ SAĞLIYOR

“Artık pek çok araştırma, çok sık yediğimizi ve açıkça yanlış şeyler yediğimizi gösteriyor. Sindirim sisteminizi dinlendirmek ve diğer hücresel yolların ve önemli temizlik işlemlerinin devreye girmesine izin vermek, bu hücrelerin sıfırlanmasına yardımcı olabilir.

BU YÖNTEME ARALIKLI ORUÇ DENİLİYOR

Doktorun tarif ettiği bu beslenme rejimi, aralıklı oruç olarak da bilinir. Bu popüler diyete birçok farklı yaklaşım olsa da , sekiz saatlik bir zaman diliminde yemek yemek, "günlük kısıtlı zaman orucu" olarak tanımlanır. Mayo Clinic, her gün bu saatlerde normal bir şekilde yemek yiyebileceğinizi açıklıyor.

BİRÇOK HASTALIK RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR

Aralıklı oruç, çeşitli sağlık sorunları riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir. Mayo Clinic şöyle diyor: “Kilo vermek ve fiziksel olarak aktif olmak, diyabet, uyku apnesi ve bazı kanser türleri gibi obeziteyle ilişkili hastalıklara yakalanma riskinizi düşürmeye yardımcı olur. Bu hastalıklar için, aralıklı oruç, genel kalorileri azaltan diğer herhangi bir diyet türü kadar faydalı görünüyor." Ayrıca, bu diyet yaklaşımı iltihabı azaltmak için diğer diyetlerden daha faydalı görünmektedir.

"YILLAR İÇİNDE BAĞIRSAK ÇEŞİTLİLİĞİMİZİ KAYBETTİK"

Doktor her hafta 30 farklı bitki yemenin de yardımcı olabileceğini açıkladığından, yaşam sürenize yıllar katabilecek tek alışkanlık aralıklı oruç tutmak değildir. Dr. Jones şöyle dedi: "Kulağa çok büyük geliyor ama bir şeyleri karıştırmayı düşünürseniz, kefir üzerinde fındık karıştırabilirsiniz. Eksiğimiz bu çeşitlilik. Nesiller boyunca, bağırsak çeşitliliğimizi kaybettik çünkü işlenmiş gıdalar yiyoruz ve sebze yersek havuç ve bezelye yeriz." Ayrıca doktor, bu ince ayarların benimsenmesinin "bir hafta içinde" bir fark yaratmaya başlayabileceğini de sözlerine ekledi.

