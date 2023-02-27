Bugüne kadar yanlış biliyormuşuz! Yeterli miktarda tüketmemek erken ölüm riskini %80 artırabilir

Hazırlanan yemeklerin içerisine katılan baharatlar yemeğin lezzetine lezzet katıyor. Tüm dünyada en sık kullanılan baharatın tuz olduğu biliniyor. Tuz tüketimine olan yatkınlık küçük yaşlardan itibaren başlıyor. Fazla tuz kullanmak ve yenilen yiyeceklerin içerisinde bulunan fazla tuzun farkına varmamak riskli durumlara yol açabiliyor. Uzmanlar bugüne kadar tuzun zararlarından bahsederek tuz tüketiminden uzak durmanız gerektiğini anlatmıştı. Ancak son yapılan araştırmaya göre yetersiz tuz tüketimi de oldukça riskli durumlara neden olabiliyor.

Uzmanlara göre , yetişkinler günde altı gramdan fazla tuz almamalıdır ki bu bir çay kaşığına eşdeğerdir. The Heart Failure Society of America'ya göre, orta veya şiddetli kalp yetmezliği olan hastaların tuz tüketimi ise günde iki gramla sınırlandırılmalıdır. Yaygın baharatların dikkatli tüketilmesinin nedeni, fazla sodyumun kan basıncını yükseltebilmesidir. Fazla tuz tüketimi kalp yetmezliği ve kalp krizi gibi durumlar için zemin hazırlayabilir.

ERKEN ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRABİLİR

Yeni araştırmalar, çok az tuz yemenin aslında kalp yetmezliği hastalarında erken ölüm riskini artırabileceğini düşündürmektedir. Amerikan Kardiyoloji Koleji'nin Perşembe günü yıllık zirvesinde sunulacak olan yeni çalışma, diyetle sodyum alımını normal tavsiyenin altında tutmanın ters etki yarattığını buldu. Araştırmacılar, önceki dokuz klinik çalışmanın verilerine bakarak, kalp yetmezliği hastalarında farklı seviyelerde sodyum kısıtlamalarının etkinliğini değerlendirdiler.

Çalışmalar yaklaşık 3.500 kalp yetmezliği hastasından elde edilen verilere sahipti.

Araştırma ekibi , günde 2,5 gramın altında sodyum alımıyla kalp yetmezliğinden etkilenenlerin, bu eşiğin üzerinde bir hedefi olanlara kıyasla ölme olasılığının yüzde 80 daha fazla olduğunu buldu. Araştırmanın daha kısıtlayıcı kısımlarında, sodyum ödenekleri günde yaklaşık 1,2 ila 1,8 gram arasında değişiyordu.

KISITLAMANIN MİKTARINA DİKKAT EDİN

Çalışmayı yöneten Dr. Anirudh Palicherla şunları söyledi: " Kalp yetmezliğini yönetmeye yardımcı olmak için sodyumun sınırlandırılması hala gidilecek yol , ancak kısıtlamanın miktarı tartışmaya açık. Bu çalışma, sodyumu aşırı derecede kısıtlamak yerine güvenli bir sodyum tüketimi düzeyi oluşturmaya odaklanılması gerektiğini gösteriyor."

Araştırma ekibi şimdi bilim camiasını, potansiyel olarak ölümcül koşullara sahip kişilerde diyet sodyum için en uygun hedefleri daha fazla tartışmaya çağırıyor.

Şimdilik, insanların temel malzemelerle yemek pişirirken daha fazla taze meyve ve sebze yiyerek sodyum alımını sınırlamayı düşünmelerini tavsiye ettiler

YENİLEN GİZLİ TUZ MİKTARINA DİKKAT

Blood Pressure UK şöyle açıklıyor: "Yediğimiz tuzun çoğu, ekmek, bisküvi, kahvaltılık gevrekler, soslar ve çeşniler ile hazır yemekler ve paket servisler gibi hazır satın aldığımız yiyeceklerde gizlidir. Bu gizli tuz, yediğimiz tuzun yaklaşık dörtte üçünü (yüzde 75) oluşturuyor , sadece yemek pişirirken veya sofrada eklediğimiz tuzdan çok küçük bir miktar geliyor.”

