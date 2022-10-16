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Bugüne kadar yanlış seks yapmışsınız! En büyük sorun porno izlemekten kaynaklanıyor

16.10.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsellik her ne kadar konuşulmasa da önemli ihtiyaçlarımız arasında bulunuyor. Cinsel ilişki problemleri gündelik yaşamda da sıkıntılar yaşanmasına neden oluyor. Toplumda birçok kişi ergenlikten itibaren porno izliyor. Ancak uzmanlar porno izleyen kişilerin yanlış seks yaptığını belirtiyor. Birçok kişi porno ve çeşitli nedenlerden ötürü bugüne kadar yanlış seks yapmış. İşte en sık yapılan hatalar...

Bugüne kadar yanlış seks yapmışsınız! En büyük sorun porno izlemekten kaynaklanıyor

Porno izlemek ayıp olarak görülse de toplumda yer alan birçok kişi gizlice porno izleyerek cinsel ihtiyaçlarını karşılıyor. Ancak porno izlemek bir süre sonra bağımlılık haline gelerek gerçek cinselliğe zarar verebiliyor. Porno izlemek ve cinsellik hakkında bilinen yanlış bilgiler cinsel sorunlar yaşanmasına neden olabiliyor. Seksolog Jessica Garner, herkesin bunca zamandır yanlış seks yaptığını belirtti. “Porno ve sünnet kombinasyonu nedeniyle tüm dünyanın nasıl yanlış seks yaptığını açıklamam gerekiyor. ” dedi.

SEKS BAŞLI BAŞINA ORGANINIZI UYARMAK DEMEKTİR

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"Ya bir innie seks organınız (bir klitoris), bir outtie seks organınız (bir penis) ya da bir ara seks organınız (aynı zamanda interseks veya Diverse Sex Development DSD olarak da bilinir) var." Jessica devam etti: "Seks başlı başına seks organınızı kendinizle veya başkalarıyla uyarmak demektir.

SEKS YAPMAK SADECE PENİS VE VAJİNANIN BİRLEŞİMİ İLE İLGİLİ DEĞİLDİR

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"Seks sadece penisi vajinaya sokmak değildir. Bu yüzden kendinizle veya başkalarıyla seks yapabilirsiniz ve aynı tür seks organına sahip insanlar bu şekilde birbirleriyle seks yapabilir. Ancak insanlara genellikle seks yapmakla bebek yapmanın aynı şey olduğu öğretiliyor ama öyle değiller."

PORNO İZLEMEK DÜRTME SORUNUNA YOL AÇIYOR

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Devam etti: "Çoğu zaman insanlar kendilerini iyi hissetmek, stresi azaltmak veya yalnız ya da başkalarıyla kaliteli zaman geçirmek gibi nedenlerle seks yapıyorlar."
Ancak çoğumuz porno izleyerek seks ipuçlarını öğreniyoruz ve bu da Garner'a göre 'dürtme' sorunumuza yol açıyor.

HIZLI VE ÖFKELİ İZLEYEREK ARABA ÖĞRENMEKLE AYNI

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"Sorun, pornonun eğlenceli olması ve seksin gerçekte nasıl göründüğünü veya nasıl yapılacağını göstermemesi" dedi. "Seks yapmayı öğrenmek için porno izlemek, Hızlı ve Öfkeli'yi izleyerek araba kullanmayı öğrenmeye çalışmak gibidir."

SÜNNET DERİSİ EKSİKLİĞİ İTME SIRASINDA TELAFİ EDİLMELİ

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Sünnetli erkekler, zaman zaman seks sırasında duyuların azaldığını bildirmektedir. “Erkekler, vajinanın içindeyken penise okşama hissi veren sünnet derisi eksikliğini, itme sırasında vuruşlarını uzatarak telafi etmelidir. Bu, vücutlarını seks sırasında kadının vücuduyla temas kurmaktan alıkoyuyor - buna yüksek sürtünmeli seks ya da benim dürtme dediğim şey deniyor," diye ekliyor Garner.

YANLIŞ SEKS KLİTORİSE TEMASI ENGELLİYOR

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Nasıl seks yapacağımıza dair milyon dolarlık soru sorulduğunda Garner, "Bu, ağırlıklı olarak birbirine sürtmenin paralel bir hareketidir. Yine de insanların yaptığı şey, ya sünnet derisinin eksikliğini telafi etmek ya da pornoda gördüklerini taklit ettikleri için, bu da penisin şiddetle vajinadan dışarı çıkmasına ve dik bir şekilde çarpmaya neden oluyor. Sonuç olarak, kadının klitorisi eylem sırasında çok az temas veya uyarı alıyor ya da hiç almıyor."

ORGAZM CİNSEL ORGANDAN GELİYOR

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Jessica, kadınlara gelince, “Vajinalarının dürtülerek orgazm olabileceğini iddia eden kadınlar, orgazmın vajina yoluyla dolaylı olarak uyarılmış olsa bile, orgazmın hala cinsel organlarından geldiğini bilmiyorlar.

ERKEKLER KLİTORİSİ GÖRMEZDEN GELİYORLAR

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"Erkekler hayal kırıklığına uğramış ve umutsuz hissediyorlar çünkü vajinaya nişan alıyorlar, klitorisi tamamen görmezden geliyorlar veya ona tam olarak kendi cinsel organlarının tedavi edilmesini istedikleri gibi davranmaları gerektiğinin farkında değiller.

BİRÇOK KADIN BOZULDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

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Garner buna bir pandemi diyor çünkü “Birçok kadın bozulduğunu düşünüyor ve birçok erkek kadınların meşru bir tasarım kusuru olduğunu düşünüyor. En kötü yanı, sağlam ve hala sünnet derisine sahip olan erkeklerin bile artık doğal içgüdülerini ovma ve dürtme içgüdülerini geçersiz kılıyor. Bu sorun pornoda izlediklerinden kaynaklanıyor."

MÜKEMMEL SEKS NASIL YAPILIR?

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Uzmana göre mükemmel seks tekniği alıştığımızdan biraz farklı görünüyor.
“Giysilerinizi çıkarın, kalçalarınızla ağırlıklı baskıyı sürdürürken kamburlaştırın.
Hareketi daha çok kalçalarınız gibi düşünün, bir şişe kapağını çeviren bir şişe açacağı gibi. Bir pistonun girip çıktığını düşünmeyi bırakın. Temel olarak, klitorise küçük penis gibi davranın." Garner şunları ekledi: "Bence, temel olarak seks, birbirine ağırlıklı paralel sürtünme gibi görünmeli. Sevgilinizle aranızdaki gün ışığını görememelisiniz."

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