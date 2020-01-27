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Bugüne kadarki en büyük ve ayrıntılı harita!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.01.2020 10:26 | Son Güncelleme

Google ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletindeki Janelia Araştırma Kampüsü'nden bilim insanları, herhangi bir hayvandaki beyin bağlantılarını inceleyen en büyük ve yüksek çözünürlüklü beyin haritasını yayımladı.

Bugüne kadarki en büyük ve ayrıntılı harita!

Araştırmacılar, 21 Ocak'ta, bir meyve sineğinin beynindeki 25 bin kadar nöronu birbirine bağlayan 20 milyon bağlantı noktasını (sinaps) izleyen üç boyutlu modeli paylaştı.

Modelin beynin fiziksel yollarını haritalandırmak için ayrıntılı görüntüleme tekniklerini kullanan konnektomi alanında çığır açtığı düşünülüyor.

Konnektom denen haritayla sineğin beyninin yaklaşık üçte biri görüntülendi. Ancak bu küçük bölge bilim insanlarının en çok ilgi duyduğu kontrol merkezlerini kapsıyor: Öğrenme, hafıza, koku ve navigasyon gibi işlevleri kontrol kısımları

Araştırmacılar bunun, şimdiye kadar tespit edilen 20 milyondan fazla sinirsel bağlantıyla, herhangi bir türe ait tamamlanmış en büyük ve en ayrıntılı beyin haritası olduğunu söylüyor.

GOOGLE TEKNOLOJİSİ KULLANILDI

Araştırmacılar ilk olarak meyve sineğinin beyninin bölümlerini 20 mikron kalınlığında parçalara ayırdı. Her dilim bir saç telinin kabaca üçte biri kalınlığındaydı.

Daha sonra bu "beyin dilimleri", tarama yapan elektron mikroskobundan elektron akışına maruz bırakılarak görüntülendi.

Araştırmacılar, incelenen dişi meyve sineğinin beynine "hemibrain" adını verdi.

Google sinek beyni verileri üzerine çalışmaya başlamasının ardından, otomatik bölünme teknolojisi "taşkın doldurma ağları" (flood-filling networks), (FFNs) yöntemini geliştirdi ve bunu beynin veri kümesini yeniden yapılandırmaya uyguladı.

FFNs yeniden yapılanma sağlayan ilk otomatik bölünme teknolojisiydi. Ancak bu gelişmeye rağmen, araştırmacılar modelin prova okumasını yapmak için iki yıldan uzun zaman harcadı.

Böyle bir bağlantı şeması -ya da konnektom- beynin farklı bölgelerindeki devre sistemlerinin tamamını ve bunların birbirine nasıl bağlandığını ortaya çıkarabilir. Çalışma, örneğin hafıza oluşumunda yer alan ağların ya da hareket etmeyi sağlayan sinirsel yolların kilidini açmaya yardımcı olabilir.


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