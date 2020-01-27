Bugüne kadarki en büyük ve ayrıntılı harita!

Araştırmacılar, 21 Ocak'ta, bir meyve sineğinin beynindeki 25 bin kadar nöronu birbirine bağlayan 20 milyon bağlantı noktasını (sinaps) izleyen üç boyutlu modeli paylaştı.

Modelin beynin fiziksel yollarını haritalandırmak için ayrıntılı görüntüleme tekniklerini kullanan konnektomi alanında çığır açtığı düşünülüyor.

Konnektom denen haritayla sineğin beyninin yaklaşık üçte biri görüntülendi. Ancak bu küçük bölge bilim insanlarının en çok ilgi duyduğu kontrol merkezlerini kapsıyor: Öğrenme, hafıza, koku ve navigasyon gibi işlevleri kontrol kısımları

Araştırmacılar bunun, şimdiye kadar tespit edilen 20 milyondan fazla sinirsel bağlantıyla, herhangi bir türe ait tamamlanmış en büyük ve en ayrıntılı beyin haritası olduğunu söylüyor.

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Araştırmacılar ilk olarak meyve sineğinin beyninin bölümlerini 20 mikron kalınlığında parçalara ayırdı. Her dilim bir saç telinin kabaca üçte biri kalınlığındaydı.

Daha sonra bu "beyin dilimleri", tarama yapan elektron mikroskobundan elektron akışına maruz bırakılarak görüntülendi.