"Bugünkü bilimin neye hizmet ettiğini sorgulamaya ihtiyacımız var"

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugünkü bilimin neye hizmet ettiği ve sermayenin güdümünde bizi nereye doğru ittiği konusunda bir sorgulamaya ihtiyacımız var." dedi.

Başakşehir'deki İbn Haldun Üniversitesi kampüsünde düzenlenen 1. Lisansüstü Mezuniyet Töreni'nde konuşan Selçuk, mezun kelimesinin çok üzerinde durulmaması gerektiğini ifade ederek, hiçbir zaman mezun olmanın söz konusu olmadığı bir dünyada yaşadıklarını söyledi.

İddiası, cesareti, hayalleri olan bir üniversitenin mensuplarıyla olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Selçuk, "Burada bir medeniyet çekirdeği görüyorum. Bu medeniyet çekirdeğinin büyümesi elli, yüz, iki yüz sene sonra bir çınar gibi inkişaf etmesi noktasında bir ana da şahitlik ediyoruz. Uygarlık denildiğinde sanki sadece belli ülkelerin sınırları içerisinde olanlar ve onun dışında kalanların tamamının ikincilleştirildiği ya da ötekileştirildiği bir uygarlık anlayışı söz konusu. İşte tam da bu manada İbn Haldun Üniversitesi bu ötekileştirme çabasını nasıl yok eder, ötekileştirmenin ötesinde bir birleştirme, vahdete ulaştırma noktasında bilgiyi nasıl aracı kılar şeklinde bir bakışa ihtiyacımız var." diye konuştu.