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"Bugünkü mücadele 10 yıl sonra bu ülkenin kaderini değiştirecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 23:31 | Son Güncelleme

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar: - "Bugünkü operasyonun adını koymak gerekiyorsa bu oyun bozmak değildir, bu oyun kurmaktır. Eğer bir taraftan ABD'yi getirip o anlaşmaya imza attırabiliyorsanız aynı anda diğer süper gücü getirip masada anlaşma imzalıyorsanız bu oyun kurma aşamasıdır" - "Bugünkü mücadele 10 yıl sonra bu ülkenin kaderini değiştirecek"

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili, "Bugünkü operasyonun adını koymak gerekiyorsa bu oyun bozmak değildir, bu oyun kurmaktır. Eğer bir taraftan ABD'yi getirip o anlaşmaya imza attırabiliyorsanız aynı anda diğer süper gücü getirip masada anlaşma imzalıyorsanız bu oyun kurma aşamasıdır." dedi.

Yarar, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen "7 Düvele karşı Akıl Oyunları" konulu söyleşide, 15 Temmuz darbe girişimi konuşulduğunda insanların neyi atlattığının farkında olmadığını söyledi.

15 Temmuz'un darbe girişimi olmadığını aslında işgal girişimi olduğunu sıklıkla söylediğini hatırlatan Yarar, şöyle konuştu:

"Barikatlar döneminde ben sınırdaydım. Nusaybin'e girdiğimde şehrin altındaki tünelleri gördüm. Nusaybin’den Kamışlı'ya açılan tünellerden bahsediliyordu. Çünkü mühimmatın başka türlü geçme şansı yoktu. Bu 90 kilometrenin aslında amacı, 15 Temmuz günü eğer darbe girişimi başarılmış olsaydı, karşıda silahlandırılmış olan grubu yer altından veya yer üstünden karşıya geçirip bölgenin Türkiye'den ayrılmasıydı.15 Temmuz darbe girişimi yalnızca bir FETÖ oyunu değil, ortak hareket ettikleri babaları tarafından planlanmış bir operasyondu. DAEŞ'in de babası aynı El Kaide'nin, PKK'nın ve FETÖ'nün de babası aynı."

- "Oyun bozduğumuz zaman 15 Temmuz gecesidir"

"Bugün yapılan mücadele 10 yıl sonra bu ülkenin kaderini değiştirecek.” diyen Mete Yarar, şunları kaydetti:

"10 yıl sonra Türkiye'nin geldiği pozisyon başka bir yere gelecek. Benim her zaman bir lafım vardır. 'Ülkeler ve devletler çıraklıklarında oyuna gelirler, kalfalıklarında oyun bozarlar, ustalıklarında oyun kurarlar.' derim. Türkiye'nin oyuna düştüğü zamanlar oldu, barikatlar da olduğu gibi. DAEŞ'in saldırılarının olduğu dönemde oyuna düştüğü zamanlar oldu ama çabuk toparladı. Oyun bozduğumuz zaman 15 Temmuz gecesidir. Arkasından Fırat Kalkanı'dır, arkasından geçtiğimiz olan bütün süreçlerdir. Bugünkü bu operasyonun adını koymak gerekiyorsa bu oyun bozmak değildir, bu oyun kurmaktır. Eğer bir taraftan ABD'yi getirip o anlaşmaya imza attırabiliyorsanız aynı anda diğer süper gücü getirip masada anlaşma imzalıyorsanız bu oyun kurma aşamasıdır. Bugün geldiğimiz noktanın adını iyi koyalım."

Mete Yarar, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı, etkinliğin sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirip asker selamı verdi.

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Hakan Yüksel tarafından Yarar'a dünyaca ünlü Devrek Bastonu hediye edildi.

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Güvenlik ve Terör Uzmanı Mete Yarar Zonguldak

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