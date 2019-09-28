"Bugünkü sıkıntılardan daha güçlü çıkacağız"

MERSİN (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İş hayatına başladığım günden bu yana içeride ve dışarıda bir sürü krizler yaşadık. Hepsini de atlattık, hepsinden güçlü çıktık. Bugünkü sıkıntılardan da daha güçlü çıkacağız. Her sıkıntı, direncimizi daha da artırıyor, yeni ufuklar açıyor." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Mersin Ticaret Borsasını ziyaretinde yaptığı konuşmada, kentin, meyve üretiminde Türkiye'nin ilk sırasında, sebze üretiminde de 3. sırasında yer aldığını söyledi.

Mersin Ticaret Borsasının da Mersin'de tarımın daha ileriye gitmesi için çalıştığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Türkiye Ürün İhtisas Borsası kuruldu. Borsanın resmi gongunu vurmadık ama faaliyete geçtik. Buğday ve mısırla başladık. İşlem hacmimiz, dün rekor seviyeye ulaştı. Her gün artarak devam ediyor." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin geçmişte birçok ekonomik sorunu aştığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İş hayatına başladığım günden bu yana içeride ve dışarıda bir sürü krizler yaşadık. Hepsini de atlattık, hepsinden güçlü çıktık. Bugünkü sıkıntılardan da daha güçlü çıkacağız. Her sıkıntı, direncimizi daha da artırıyor, yeni ufuklar açıyor. Açık söylüyorum, biz bunların hepsini aşarız. Hiç problem yok. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Siyasi görüşünden, etnik kökeninden, mezhebinden, dininden dolayı birbirimizi ötekileştirmeyelim. Biz, birlik olursak bileğimizi kimse bükemez. Birlikte hareket etme kültürümüzü kaybetmememiz lazım."