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"Bugünkü sıkıntılardan daha güçlü çıkacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 15:50 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "İş hayatına başladığım günden bu yana içeride ve dışarıda bir sürü krizler yaşadık. Hepsini de atlattık, hepsinden güçlü çıktık. Bugünkü sıkıntılardan da daha güçlü çıkacağız. Her sıkıntı, direncimizi daha da artırıyor, yeni ufuklar açıyor"

MERSİN (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İş hayatına başladığım günden bu yana içeride ve dışarıda bir sürü krizler yaşadık. Hepsini de atlattık, hepsinden güçlü çıktık. Bugünkü sıkıntılardan da daha güçlü çıkacağız. Her sıkıntı, direncimizi daha da artırıyor, yeni ufuklar açıyor." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Mersin Ticaret Borsasını ziyaretinde yaptığı konuşmada, kentin, meyve üretiminde Türkiye'nin ilk sırasında, sebze üretiminde de 3. sırasında yer aldığını söyledi.

Mersin Ticaret Borsasının da Mersin'de tarımın daha ileriye gitmesi için çalıştığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Türkiye Ürün İhtisas Borsası kuruldu. Borsanın resmi gongunu vurmadık ama faaliyete geçtik. Buğday ve mısırla başladık. İşlem hacmimiz, dün rekor seviyeye ulaştı. Her gün artarak devam ediyor." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin geçmişte birçok ekonomik sorunu aştığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İş hayatına başladığım günden bu yana içeride ve dışarıda bir sürü krizler yaşadık. Hepsini de atlattık, hepsinden güçlü çıktık. Bugünkü sıkıntılardan da daha güçlü çıkacağız. Her sıkıntı, direncimizi daha da artırıyor, yeni ufuklar açıyor. Açık söylüyorum, biz bunların hepsini aşarız. Hiç problem yok. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Siyasi görüşünden, etnik kökeninden, mezhebinden, dininden dolayı birbirimizi ötekileştirmeyelim. Biz, birlik olursak bileğimizi kimse bükemez. Birlikte hareket etme kültürümüzü kaybetmememiz lazım."

- "Tarım-gıda sektörü Mersin ekonomisinin ana omurgasıdır"

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir de tarım ve gıda sektörünün, Mersin açısından çok önemli olduğunu kaydederek, "Tarımsal gelirde ülke genelinde 5. sıradayız.
Tarım ve gıda ihracatında 4. konumdayız.
Kentimizin toplam ihracatının yüzde 70’ini ve ithalatının yüzde 62’sini tarım ve gıda ürünleri oluşturmaktadır.
Başka bir deyişle tarım-gıda sektörü Mersin ekonomisinin ana omurgasıdır.
Borsamız ise narenciye ve bakliyatta 113 ticaret borsası içerisinde lider pozisyondadır." ifadesini kullandı.

Özdemir, kentin Uluslararası Narenciye Festivaline de ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, "Festivalin yedincisini 1-3 Kasım'da gerçekleştireceğiz. Mersin Valiliği himayesinde ve borsamız koordinasyonunda geçtiğimiz yıl 300 bin ziyaretçi ağırlayan bu festival, kentimizin en büyük buluşmasıdır." şeklinde konuştu.

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Mersin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcık

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