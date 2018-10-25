AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bugünlere sistemin gücüyle değil siyasetin gücüyle geldik. Yani, araç, hep yolda kaldığında biz milleti desteğe çağırdık. Her 2 yılda bir seçim yapmamızın sebebi de bu." dedi.

Ünal, partisinin Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen İç Anadolu Bölge Toplantısı'nda, belediyecilik anlayışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geldiği tüm makamları karakteri ve kişiliği ile dönüştürdüğünü dile getiren Ünal, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın çok temel bir özelliği var. Gençlik kolları başkanı olduğunda kendisinden sonra gençlik kolları başkanı olacak gençler için bir profil oluşturdu. İl başkanı oldu, bu başkanlık kendisinden sonrakiler için bir milat oldu. Belediye başkanı oldu, yine bu başkanlığı kendisinden sonrakiler için bir milat oldu. Başbakanlığı da aynı şekilde. Yani hiçbir makamın dönüştüremediği ama kendisinin geldiği tüm makamları dönüştürdüğü bir isim olan Recep Tayyip Erdoğan karşımızda duruyor. Bu çok önemli."