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"Bugünlere sistemin gücüyle değil siyasetin gücüyle geldik"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.10.2018 12:51 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "Bugünlere sistemin gücüyle değil siyasetin gücüyle geldik. Yani, araç, hep yolda kaldığında biz milleti desteğe çağırdık. Her 2 yılda bir seçim yapmamızın sebebi de bu" - "Her seçimde milletin bizi vesayet odaklarından koruması için desteğine talip olduk. Şimdi yeni sistemde, hem siyasetin hem sistemin gücüyle Türkiye yoluna devam edecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bugünlere sistemin gücüyle değil siyasetin gücüyle geldik. Yani, araç, hep yolda kaldığında biz milleti desteğe çağırdık. Her 2 yılda bir seçim yapmamızın sebebi de bu." dedi.

Ünal, partisinin Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen İç Anadolu Bölge Toplantısı'nda, belediyecilik anlayışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geldiği tüm makamları karakteri ve kişiliği ile dönüştürdüğünü dile getiren Ünal, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın çok temel bir özelliği var. Gençlik kolları başkanı olduğunda kendisinden sonra gençlik kolları başkanı olacak gençler için bir profil oluşturdu. İl başkanı oldu, bu başkanlık kendisinden sonrakiler için bir milat oldu. Belediye başkanı oldu, yine bu başkanlığı kendisinden sonrakiler için bir milat oldu. Başbakanlığı da aynı şekilde. Yani hiçbir makamın dönüştüremediği ama kendisinin geldiği tüm makamları dönüştürdüğü bir isim olan Recep Tayyip Erdoğan karşımızda duruyor. Bu çok önemli."

- "Eski sistem adeta iki şoförlü bir sistemdi"

Ünal, Türkiye'yi yerelden kalkındırmak için 2004 yılında bir hamle başlattıklarını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şehir şehir Türkiye'yi yerelden kalkındırmak için 2004 seçimlerinde bir hamle başlattık. 2009'da 'İşimiz hizmet gücümüz millet', 'Sen Türkiye'sin büyük düşün' dedik. 2014'te de 'Daima hizmet daima millet' dedik. Peki neden yerel seçimlerimiz bir genel seçim havasında geçti. Çünkü bize dönük vesayet odaklarının saldırılarını her zaman milletimize giderek çözdük. Birileri sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyor ya; Türkiye'de AK Parti iktidara geldikten sonra devletin sahibi olduğunu düşünen vesayet odaklarının, seçilmiş hükümete ve siyasete baskıları olmamış, darbe girişimleri olmamış, bu ülkede birileri siyaseti dizayn etmeye kalkmamış, millete rağmen birtakım dayatmalar da bulunmamış gibi konuşuyorlar maalesef. Oysa geriye dönüp baktığımızda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle değişen eski sistem adeta iki şoförlü bir sistemdi. Millet hükümeti seçiyor, Ankara'ya gönderiyor, seçtiği adam arabanın direksiyonuna geçiyor. Bakıyor ki yan tarafta bir şoför daha oturuyor. Onun da önünde direksiyon, gaz ve fren pedalları var ama biz 2010 yılında 26 maddelik bir referandum ile o şoförü oradan kaldırıp attık."

- "Türkiye yoluna devam edecek"

Ünal, "Ama sistem devam ediyor. Arkadaki yolculardan biri direksiyona oturmaya kalktı. Sivil toplum kuruluşu görünümünde Türkiye'nin demokratikleşmesi ve sivilleşmesi yönünde mücadele ediyormuş gibi gözüken, hoşgörüden, diyalogdan bahseden bir yapı yeni bir vesayet odağı haline gelmek istedi. Elhamdülillah biz milletle onları da bertaraf ettik. Daha sonra 2018 model sadece milletin kullandığı yeni bir hükümet sistemini getirdik. Bugünlere sistemin gücüyle değil siyasetin gücüyle geldik. Her 2 yılda bir seçim yapmamızın sebebi de bu. Her seçimde milletin bizi vesayet odaklarından koruması için desteğine talip olduk. Şimdi yeni sistemde, hem siyasetin hem sistemin gücüyle Türkiye yoluna devam edecek." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, AK Parti'nin İç Anadolu Bölgesi'nden gelen teşkilat üyeleri katıldı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Konya

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