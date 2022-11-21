Bugünleri de mi görecektik? Twitter'a sinema filmi yükleyip paylaştılar: Elon Musk buna dur demeli...

Elon Musk'ın satın alıp yönetimine geçtiği Twitter'da işler tüm dünyada gündem yaratacak bir şekilde ilerliyor. Ünlü milyarder Twitter'ın kontrolünü ele aldıktan sonra çok sayıda çalışanıyla yollarını ayırdı. Daha sonra Musk, geriye kalan çalışanlarına "Ya son derece yoğun ve uzun saatler boyunca çalışmayı kabul edin ya da 3 aylık tazminatınızı alıp şirketten ayrılın" ültimatomu verdi. Bu ültimatom ters tepince Twitter'da bu kez istifa dalgası başladı. Birçok çalışan Twitter'dan ayrılmayı seçti. Pek çok kullanıcı, Twitter'ın çökeceğini iddia etti. Ancak Twitter tüm bunlarından ardından çevrimiçi kalmaya devam etse de bazı çatlakların oluştuğu görülmeye başlandı.

HIZLI VE ÖFKELİ: TOKYO YARIŞI'NIN TAMAMINI TWITTER'A YÜKLEDİ!

Forbes'in haberine göre, geçtiğimiz günlerde Twitter'ın otomatik telif hakkı takip/kaldırma sisteminin artık işlevsel olmadığı anlaşıldı. Bir kullanıcı, Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı'nın tamamını iki dakikalık parçalar halindeki 50 tweet'lik bir diziyle Twitter'a yükledi. Kullanıcının imza attığı bu olay platform içerisinde bir anda viral oldu. Hesap sonra ise askıya alındı.

ÇALIŞAN, KENDİ ELLERİYLE Mİ YAPTI?

Haberde bu noktada işlerin daha da garipleştiği söylendi. Habere göre, genellikle, bir yayından kaldırma gerçekleştiğinde "bu medya oynatılamıyor" mesajı görülüyordu. Tweet ve hesap açık oluyor, ancak medya kaldırılıyordu. Ancak bu kez, hesabın askıya alınma şeklinden yola çıkarak Twitter'daki birinin tüm hesabı manuel olarak, kendi elleriyle askıya aldığı öne sürüldü.

Öte yandan haberde, askıya alınan hesaptan gelen tweetlerin mobilde hala görülebildiği, filmin telefonda görüntülenen bir tweet'te oynayabildiği belirtildi. Bunun hesabın askıya alınmasının kalıcı bir eseri olduğu ifade edilirken, söz konusu tweet'lerin masaüstünde görülemediği ancak favorilemiş olanlar için hala aktif olarak görüntülenebilir durumda oldukları bildirildi.

Bu durumdan yola çıkarak, temel olarak telif hakkı sisteminin bozuk göründüğü ifade ediliyor. Evet, bu özel hesap askıya alındı, ancak iddialara göre yalnızca viral olduğu ve orada çalışan biri tarafından tespit edildiği için askıya alındı.

Ayrıca başka bir kullanıcı da başka bir filmi, 1995 yapımı Hackers'ı benzer bir şekilde Twitter'a yükledi.

Ancak onun hesabı da askıya alınmış görünüyor.

TWITTER BAZI YASAL SORUNLARLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİR

Medya şirketleri bu durumun peşine düşerse, Twitter bazı yasal sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Bu yüzden haberde yer alan sorunları hızlı bir şekilde çözmeleri gerekecek. Ayrıca, Elon Musk'ın Twitter Blue için büyük fikirlerinden birinin, kullanıcıların 40 dakikalık uzun videolar yüklemesine izin vermek olması durumu daha da kötü bir hale getirebilir. Ancak Twitter'ın bu konuda hızlı bir aksiyon alması bekleniyor.

