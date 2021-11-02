Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Cap şapkalar, önünde siperliği bulunan ve genellikle yüzümüzü güneşten sakınmak için kullandığımız modeller. Beyzbol şapkası olarak da bilinen bu şapkalar, günümüz modasında diğer her şeyde olduğu gibi ince dokunuşlarla bir moda trendine dönüşüyor. Üzerine yapılan baskı ve nakışlar, farklı kumaşlarla üretilen her mevsime uygun modeller, üzerine eklenen aksesuarlar ile tercih edebileceğiniz onlarca çeşit modeli var. Farklı tarzlara hitap eden bu şapkaları kombinlerinize ekleyerek stilinizi bir adım öteye taşıyabilirsiniz. İşte, tarzınızı bir adım öne çıkaracak hem sportif hem de şık cap şapka modelleri...

1. "Klasiklerden Şaşmam!" Diyenlerin Favorisi Geldi!

"Tam bir giy-çık insanıyım." diyenler bu şapkaya bayılacak! Hem spor hem günlük kıyafetlerinize uyum sağlayan bu model, aynı zamanda oldukça konforlu. Under Armour Free Fit kesimine sahip bu klasik cap şapka, hafifçe kavis verilmiş bir siperlik kısmına sahip. Kafa yapınıza uyum sağlayan bir esnekliğe sahip bu modeli arka kısmında bulunan kademeli kilit sayesinde istediğiniz genişlikte kullanmakta özgürsünüz. Ön kısmında markaya ait nakışlı bir logo bulunuyor.

Spor kombinlerinizde fark yaratarak size özgü bir stil oluşturmanızı sağlayacak bu şapkaya buradan ulaşabilirsiniz!

2. Derinin Asaleti Kepin Eğlencesi ile Birleşti!

Deri, uzun zamandan beri modanın bel kemiği. Kullanıldığı tüm ürünlere kalite ve asalet getiren deri, bu kez cap şapka modasına yön veriyor. Özellikle kış aylarında oldukça fazla tercih edilen bu deri şapka modelleri size hem sıcacık hem de şık bir kombin vadediyor. Üstelik bu şapka tamamen hakiki deriden üretiliyor. Konforlu iç kısmı ve düşük profilli yapısı sayesinde taktığınız anda kafa şeklinize uyum sağlıyor.

Sokak modasını başka bir seviyeye taşıyan bu deri cap şapkaya sahip olmak için hemen tıklayın!

3. Eski Moda Sevenleri Böyle Alalım!

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Eski zamanların modası bir başkaydı! Siz de böyle düşünüyorsanız muhtemelen dolabınızda retro birçok kıyafet var. İşte o giysilerin arasına ekleyebileceğiniz çok tarz bir şapka; Eskitme Dokulu Pamuklu Cap. Dokusu ve renk tonuyla eski zamanlardan çıkıp gelmiş gibi görünen bu model, retro ve vintage sevenlerin ilgisini çekiyor. Unisex tasarımıyla hem kadınların hem erkeklerin beğenisini kazanan bu şapka, oldukça hafif bir yapıya sahip. Jean ağırlıklı kombinlerinizde tamamlayıcı olarak kullanabileceğiniz bu parçanın farklı renk seçeneklerini de tercih edebilirsiniz.

Vintage tarza sahip aksesuarları seviyorsanız bu şapka tam size göre!

4. Jean Modasından Vazgeçemeyenlerden misiniz? Tam Size Göre Bir Şey Bulduk!

Bugünlerde günlük giyimin en öne çıkan parçaları denim kıyafetler. Ceket, pantolon, gömlek fark etmez; ne olursa olsun jean modası bir başka. Sokak modasını yaratan kombinlerin mimarı denim kumaş, şimdi de aksesuarlarda boy gösteriyor. Jean sevenlerin gözdesi olacak bu cap, tamamen denim kumaştan üretiliyor. Başı kavrayarak günlük kullanımda aradığınız rahatlığı sağlıyor. Aynı zamanda arka kısmında metal tokalı ayarlanabilir bir kemer sistemi de bulunuyor. Denim ceketlerinizi tamamlayacak bu şapkaya bir göz atın deriz!

Jean modasından vazgeçemiyorsanız kombinlerinizi tamamlayacak bu şapkayı inceleyebilirsiniz!

5. Sıcacık Bir Kış Sizi Bekliyor!

Son zamanların en moda cap şapkasıyla karşınızdayız! Addax markasına ait bu teddy şapka, kış aylarında favori parçanız olmaya aday. Pelüş kumaşıyla oldukça sıcak tutan bu model, farklı renk seçeneklerine de sahip. Yine son zamanların gözde kıyafetlerinden olan teddy kabanlar ile harika bir uyum yakalıyor. Hem şık hem de sportif stillere ayak uyduran bu teddy cap şapkalar, bu kışın trendi olacak gibi görünüyor. Kombinlerinize şık bir dokunuş yapacak bu model ile bir an önce tanışmaya ne dersiniz?

Siz de buz gibi havalarda sizi sıcacık tutacak bir şapka istiyorsanız buraya tıklayın!

6. Ton Sür Ton Asaleti ile Tanışın!

Ton sür ton renkleriyle dikkat çeken Nordbron Cap Şapka, pastel renklerle rahatlıkla kombinleyebileceğiniz bir model. Bordo renkte logo işlemesi şıklığı tamamlayan bir detay. Nefes alan kumaştan tasarlanan iç astarı terleme yapmıyor. Arkasında bulunan ayarlanabilir kemeri sayesinde tüm bedenler için uyumlu. Yılın her dönemi tüm hava koşullarında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kış aylarında kabanlarla, yaz mevsiminde ise oversize tişörtlerle muhteşem bir uyum yakalayan bu şapkayla stilinize daha şık bir detay katabilirsiniz.

Pastel tonları seviyor ve konforlu bir cap şapka arıyorsanız bu ürünü inceleyebilirsiniz!

7. Stilinizi Mor Cap Şapka ile Tamamlayın!

Mor rengin büyüsü koton kumaş kalitesi ile birleşiyor ve karşınıza Lumberjack Mor Cap Şapka çıkıyor! Klasik siperlikli modellerden olan bu cap şapka, oldukça hafif ve konforlu bir kumaş yapısına sahip. Şapkanın ön tarafındaki amblemini sağ tarafındaki marka logosu tamamlıyor. Yaz aylarında açık renk kıyafetlerinize uyum sağlayan ve kot-tişört kombinlerinizin tamamlayıcısı olan bu model, sonbahar ve kış aylarında deri ceketlere çok yakışıyor. Üstelik bu şık şapkanın farklı renk seçenekleri de bulunuyor.

Mor renge asla hayır diyemeyenlerdenseniz bu ürün tam size göre!

8. Doğadan İlham Alan Stiller için Tasarlandı!

Doğa aşıklarının hayran kalacağı Jack Wolfskin Cap, her koşulda yanınızda. Su geçirmeyen özelliğe sahip bu modelde nakış işlemeli Jack Wolfskin logo detayı dikkat çekiyor. Bu şapka sadece spor değil, günlük kombinlerinizde de kurtarıcınız oluyor. Teninize nefes aldıran yüzde yüz organik pamuklu kumaşıyla oldukça konforlu bir aksesuar. Sonbahar renkleriyle uyum sağlayan bu modeli pastel renkler ile kombinleyerek daha şık bir stil oluşturabilirsiniz. Yağmurluklarınızla ya da kot ceketlerinizle tamamlayarak eşsiz bir uyum yakalayabilirsiniz.

Doğa aktivitelerinizde yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bu şapkaya sahip olmak için hemen tıklayın!

9. Biri Sana Biri Ona ya da Hepsi Sana!

İster en yakın arkadaşınızla ister sevgilinizle olsun, çift olarak aynı kombini yapmak kadar eğlencelisi yok. Özellikle aksesuarlarda bu uyumu yakalamak harika bir detay. İşte size bu fırsatı sunan bir şapka seti getirdik: Ideal Ny New York 2'li Unisex Set Şapka! Yumuşak bir dokuya sahip olan şapkanın önünde nakış işlemeli bir logo var. Farklı renk ve desenlerde tercih edebileceğiniz bu seti alıp sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ama eğer çok beğenirseniz ikisi de sizin olabilir tabii ki!

"Bana bir tane yetmez, iki tane şapka istiyorum." diyorsanız bu cap şapka setini sakın kaçırmayın!

10. Retro Sevenler Burada mı? Küçük Bir Zaman Yolculuğuna Çıkıyoruz!



Hem rengi hem de stiliyle sizi doksanlara ışınlayacak bir şapkaya ne dersiniz? İşte karşınızda Bershka Retro Santa Monica Sloganlı Şapka! Eski zamanların sokak stilini yansıtan bu modelde ön kısımdaki nakış işleme detayı oldukça dikkat çekiyor. Dış yüzeyi yüzde yüz pamuklu kumaştan tasarlanan unisex şapka, ayarlanabilir kemeri sayesinde her bedene uyum sağlıyor. Oduncu gömleklerle tamamlayabileceğiniz bu şapka ile eşsiz kombinler yaratabilirsiniz. Kahverengi renkteki şapkayı toprak tonlarındaki kıyafetlerinizle kullanabilirsiniz.

Sizi doksanların Santa Monica'sına ışınlayacak bu şapkaya sahip olmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz!

