Buhar kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü

Edinilen bilgilere göre patlama dün öğle saatlerinde meydana geldi. Süt ve süt ürünleri üretimi yapılan fabrikanın bahçesinde bulunan kazan dairesindeki buhar kazanı henüz bilinmeyen nedenle patladı.

Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamada kazan dairesinin duvarı yıkıldı. Yerinden fırlayan kazan ise beton duvarı yıkıp, çarptığı elektrik trafolarını parçaladı. Hızla ilerleyen kazan, diğer fabrikalara çarpmadan toprak zemine düştü.

Patlamada 200 metrelik alana yayılan parçalar, fabrikaya ait prefabrik yapılara da isabet etti. Camların kırıldığı patlamada çevrede kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi.

Fabrika sahibi Mahir Merkis, "Talihsiz bir kaza oldu. Buhar kazanımız infilak etti. Çok şükür can kaybı yok. Kimsenin burnu kanamadı. Maddi hasarımız var. İnşallah onu da en kısa zaman tedarik edip, işimize bakacağız. Sorunun nereden kaynaklandığını biz de anlayamadık" dedi.