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"Buhari-i Şerif"in özel baskısı tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 18:02 | Son Güncelleme

"Buhari-i Şerif"in özel baskısı tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) ortaklığıyla hazırlanan, İmam Buhari'nin sahih hadis tanımını esas alarak tasnif ettiği "Buhari-i Şerif"in özel baskısı tanıtıldı.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde devam eden 4. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri kapsamında, "İstanbul'da Ortaya Çıkan Endülüs Hazinesi: Sahih-i Buhari’nin Kadim Nüshası ve Tıpkıbasımı" başlıklı oturum düzenlendi.

Yazma eser uzmanı Arafat Aydın ve Suriyeli araştırmacı Dr. Mücir el-Hatib'in katılımıyla gerçekleştirilen programda, hadis kitabının Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesindeki el yazma nüshasının tıpkı basımı ele alındı.

İSAM'ın Erken Klasik Dönem Projesi kapsamında, İSAM ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı iş birliğiyle tıpkıbasım olarak yayına hazırlandı.

Henüz satışa çıkarılmayan eser, yarına kadar kurumun standında görülebilecek.

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Arapça Kitap Fuarı Buhari-i Şerif Hadis tıpkıbasım

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