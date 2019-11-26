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Buhari'den yerinden edilmiş kişiler için acil rehabilitasyon çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 20:02 | Son Güncelleme

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari: - "Yerinden edilen çocukların çoğu, ailelerini veya nereden geldiklerini bilmiyor. Onları doğru bir şekilde rehabilite etmeliyiz, aksi takdirde gelecekte sorun yaşayacağız"

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkede terör örgütü Boko Haram saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş kişilerin acil rehabilitasyona ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Buhari, başkent Abuja'daki konutunda Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande ile görüştü.

Buhari, görüşmeden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede Boko Haram saldırıları nedeniyle yerinden edilen kişilerin acil rehabilitasyona ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Ülkenin geleceği için bu çocukların acil ve zorunlu rehabilitasyona ihtiyaç duyduğunu işaret eden Buhari, "Yerinden edilen çocukların çoğu ailelerini tanımıyor, nereden geldiklerini bilmiyor. Onları doğru bir şekilde rehabilite etmeliyiz, aksi takdirde gelecekte sorun yaşayacağız." dedi.

Devlet Başkanı Buhari, ayrıca, Nijerya'nın refah politikaları arasında eğitim ile genç ve yaşlılara sağlık hizmetlerinin yer aldığını kaydetti.

BM 74. Genel Kurul Başkanı Muhammad-Bande ise Boko Haram'ın yıktığı başkent Abuja'daki BM binasının yeniden inşa edilmesinden dolayı Nijerya hükümetini tebrik etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi ölmüş, en az 30 milyon kişi yerlerinden edilmişti.

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BM 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande görüştü nijerya Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari

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