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Buharkent’te otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 19:55 | Son Güncelleme

Aydın’ın Buharkent ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, saat 17.45 sıralarında Buharkent ilçesine bağlı Kızıldere Mahallesi’nde meydana geldi.

Buharkent’te otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 17.45 sıralarında Buharkent ilçesine bağlı Kızıldere Mahallesi’nde meydana geldi. Denizli’den Nazilli istikametine seyreden E.E.D. yönetimindeki 35 HK 205 plakalı otomobil, Kızıldere Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Devrilen araçtaki sürücü E.E.D. ile aynı aileden M.D., H.D., A.D., A.D. ve H.D. çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine 112 ve AKS ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli AKS ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor

Buharkent’te otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Buharkent’te otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Buharkent’te otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Buharkent’te otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

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