Buharkent'te Taze İncir Festivali başladı

Bahattin ALBAYRAK/BUHARKENT (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Buharkent ilçesinde, bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Taze İncir Festivali başladı. Festivalle birlikte 15 Temmuz Millet Bahçesi'nin de açılışı yapıldı.

Buharkent 15'inci Uluslararası Taze İncir Festivali, kortej yürüyüşü ile başladı. Dörtyol Kavşağı'ndan başlayan mehteran takımı eşliğindeki yürüyüş 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde son buldu. Festival alanında Fatih 1453 Mehteran ekibi gösteri sundu. Gösterilerinin ardından Buharkent'te yapılan yatırımlar slayt gösterisiyle izleyicilere sunuldu. Ardından Buharkentli esnaf ve birçok kişinin katıldığı, 'Bir Başkadır Benim Memleketim' müzikaliyle Buharkent Efeler Derneği'nin gösterileri sahnelendi. Festivalde konuşan Buharkent Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Erol, "15'inci Uluslararası Taze İncir Festivali'in açılışını anlamlı bir yerde yapmak istedik. Burası Aydın'ın ilk millet bahçesi. Burası önemli bir yer. Dünyanın en kaliteli incirine sahip olmaktan dolayı yüce Rabbim'e şükrediyorum. İncirden binlerce ailemiz geçiniyor. Taze incirin başkenti Buharkent ilçesidir. İncir, Buharkent için çok önemli bir üründür. Buharkent incirini farklı kılan erkenci ve kaliteli olmasıdır" dedi.

'TAZE İNCİR FESTİVALİ DOĞRU BİR İŞ'

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Buharkent Millet Bahçesi açılışında kentin son 20 yılın en iyi incir sezonunu geçirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bazı aymazlara en güzel cevabı incir bahçeleri verdi. Aydın bu sezon incir açısından son 20 yılın en güzel sezonunu yaşıyor. Taze İncir Festivali yapılması doğru bir iş. Bu festivali düzenleyenlere, doğru iş yapanlara teşekkür etmek lazım. Aydın'ın markası olmuş inciri, dünyanın bildiği bir marka olan inciri kötüleyenlere rağmen, onların yaptığı yanlış işlere rağmen incirimizi tanıtan bütün gayretlere çabalara, şükranlarımı sunuyorum. Birileri dünyanın bildiği inciri, ayıplı hale getirmeye çalışıyor, bu millete ihanet ediyorlar. Onlara rağmen bu festivalin yapılıyor olması çok doğru bir iş. Dünyaya ne kadar incir ihracat edebiliriz bununla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Dünyada Büyük Menderes Ovası'nın eşi benzeri yok. İnciri daha iyi hale getirmek için çalışmalıyız. Ama bizim elimizdeki ürüne 'Kulp takacağız, ayıp takacağız' diye bir takım aymazlar gayret içindeler. Onlara da en güzel cevabı burada vermiş olduk. Son 30 senedir bu kalitede incir olmadı. Bundan daha güzel bir cevap olamazdı. İşte Buharkent jeotermalin dibinde, incirin en kalitesini de Buharkent ilçemizde yiyoruz."

'EN İYİ İNCİR' YARIŞMASI DÜZENLENDİ

Konuşmaların ardından Buharkent İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nce 'En İyi İncir' yarışması düzenlendi. 8 kişinin katıldığı yarışmada en iyi 3 incir belirlendi. Birinciliği Kızıldere Mahallesi'nden Behçet Tunç elde etti. Tunç'a ödülünü Vali Yavuz Selim Köşger verdi. Kamilpaşa Mahallesi'nden Ali Kartal ikinci, Savcıllı Mahallesi'nden Kadir Çakmak ise üçüncü olurken ödüllerini AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz'un elinden aldı. 15'inci Uluslararası Taze İncir Festivali ve 15 Temmuz Millet Bahçesi'nin açılış törenine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'un yanı sıra Buharkent Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz ve Bekir Kuvvet Erim, Karacasu Belediye Başkanı MHP'li Zeki İnal, Bozdoğan Belediye Başkanı AK Parti'li Ufuk Altıntaş, Sarayköy Belediye Başkanı AK Parti'li Ahmet Necati Özbaş, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ve MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve halk katıldı.

Açılışı yapılan millet bahçesinde bin 800 metrekarelik yapay gölet, 2 yapay şelale, yürüyüş ve bisiklet yolu, 2 kafeterya, paten ve kaykay pisti, çocuk oyun grubu, dinlenme ve piknik alanları bulunuyor.