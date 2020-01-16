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  4. Buharla yemek ısıtan kutu

Buharla yemek ısıtan kutu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.01.2020 09:25 | Son Güncelleme

CES 2020’de buharla yemek ısıtan kutu yoğun ilgi gördü. Bu kutunun ilginç özelliklerinin yanı sıra buharla yemek ısıtması ayrı bir dikkat çekti.

Buharla yemek ısıtan kutu

Hollandalı bir girişim, Heatbox adlı ürününü CES 2020 Tüketici Elektroniği Fuarı içerisinde tanıttı. 755 ml iç hacme sahip olan ve 430 gram yemek taşıyabilen bu kutunun özelliği ise yemeğinizi buhar yardımıyla ısıtabilmesi. Normal şartlarda yemeği buharda pişirmek mümkün fakat yemek saklama kaplarının buhar ile ısıtma yapması son derece nadir.

Heatbox’ın ölçüleri 24 cm x 15,5 cm x 7,6 cm boyutlarına sahip. Böylece bütün öğünleri bu yemek kabına aktarma imkanınız bulunuyor.

Yemeklerin saklanması ve ısıtılması ile ilgili en büyük sorunlardan bir diğeri de besin değerlerini korumanın zor olması. Yemekler ateşte ısıtıldığında genel olarak besin değerlerini büyük ölçüde kaybederler. Bu ürün ise besin değerlerinin tamamen korunmasını sağlıyor. Böylece hiçbir protein kaybı olmadan yemeklerinizi tüketebilirsiniz.

Firma yemek kutusuyla birlikte bir de USB-C kablosu da hediye ediyor. Bu yemek kutusu elektrikle çalışıyor ve içerisine bir miktar su tutmanız yeterli oluyor. Şarj için 90 dakika beklemeniz gerekmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde bu yemek kutusunun bütün ısıtma işlemleri için gayet uygun olduğunu söyleyebiliriz. Sizce bu tür ürünler besin değerlerinin korunmasında yardımcı olabilir mi?

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Anahtar Kelimeler:
CES 2020 heatbox

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