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Buhurdanlık nedir? Buhurdanlık ne işe yarar ve nasıl kullanılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
14.11.2024 00:09
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Tarihi ve kullanımı çok eski tarihlere hatta yüzlerce yıl öncesine dayansa da günümüze kadar ulaşmayı başarmış çeşitli ürünler vardır. Bu ürünler yenilenen zaman ve yaşanan teknolojik gelişmeler ile birlikte değişse ve gelişse de kullanım amaçları ve alanları aynı kalır.

Buhurdanlık nedir? Buhurdanlık ne işe yarar ve nasıl kullanılır?

İçindekiler

  • Buhurdanlık nedir?
  • Buhurdanlık ne işe yarar?
  • Buhurdanlık nasıl kullanılır?
  • Buhurdanlık nasıl yakılır?

Buhurdan ya da diğer adı ile buhurdanlık ilk hâlleri ile M.Ö. 4000’li yıllardan bu yana insanlık tarafından yapılan bir eylemin ürünüdür. Zaman içinde insanlığın gelişmesi ile birlikte yapılan buhur işlemi de değiştirmiş ve buhurdanlık üretilmiştir.

Buhurdanlık nedir?

İnsanların buhur yakma geleneğinin bir ürünü olan buhurdanlık, daha çok kabile hayatının hakim olduğu toplumlarda, en çok da dini ayinlerde kullanılırdı. Zaman içinde gelişen buhur yakma işlemi ve buhurdanlıklar elektrikli buhurdanlık olarak da kendini göstermiş ve çeşitli esanslarla buhur yakma işlemi yapılmaya devam edilmiştir.

Buhurdanlık modelleri zaman içinde buhur yakma amaçlarının da çeşitlilik kazanması ile ortaya çıkmıştır. Günümüzde de yapılan buhur yakma işlemi için çeşitli buhurdanlık modelleri üretilmiştir. Ayrıca günümüzde satılan buhurdanlık seti içinde buhurdanlık mumu ve buhurdanlık yağı ile özel olarak seçilebilen aromalar yer almaktadır.

Buhurdanlık ne işe yarar?

Buhurdanlıklar aromatik malzemelerin yanmasını sağlayarak ferahlık veren ve hoş kokulu aromaların yayılmasını amaçlar. Dekoratif olarak kullanılsa da yararlı olduğu da bilinmektedir.

Hem iş yerlerinde hem evlerde kullanılan buhurdanlıklar çeşitli amaçlara bağlı olarak seçilen aromalar ile birlikte kullanılır. Sadece geleneksel özelliği ile değil kullanılan aromaya göre rahatlatıcı, sakinleştirici etkisi olduğu da bilinir.

Buhurdanlık nasıl kullanılır?

Kullanımı son derece kolay olan buhurdanlık genel olarak set hâlinde satılır. Satın alınan setin içindeki malzemeler kullanılarak kurulumu yapılır. Buhurdanlığın üst kısmında yer alan kase şeklindeki hazneye su konur.

Aromaterapi özelliği bulunan buhurdanlıkların hemen aktif olabilmesi için kase biçimindeki kısma koyulan su kaynar su olmalıdır. Bu sayede aromaterapik etki çok daha hızlı bir biçimde kendini gösterir.

Buhurdanlık nasıl yakılır?

Kase biçimindeki hazneye koyulan kaynar suya ya da oda sıcaklığındaki suya seçilen uçucu yağ eklenir. Yağdan sadece birkaç damla koymak yeterli olacaktır. Daha sonraki aşamada mum yakılır.

Yakılan küçük mum alt kısımdaki boşluğa yerleştirilir. Alttaki mum üstte yer alan kasedeki su ve yağ karışımına sıcaklığını verdiğinde uçucu yağ kokusu buhurdanlığın bulunduğu odada hissedilmeye başlar.

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koku yaşam
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