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Bukalemun gibi telefon: Oppo Reno5 Pro Plus tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

24.12.2020 14:45 | Son Güncelleme:
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Bukalemun gibi telefon: Oppo Reno5 Pro Plus tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Oppo, Oppo Reno5 ve Reno5 Pro'dan sonra Oppo Reno5 Pro Plus'ı da tanıttı. Oppo Reno5 Pro Plus, Reno5 ve Reno5 Pro'ya nazaran daha gelişmiş bir akıllı telefon olarak öne çıkıyor. Telefonun bir de bukalemun gibi arkası renk değiştiren sürümü bulunuyor.

Oppo Reno5 ailesi, geçtiğimiz haftalarda resmileşmişti. Tanıtılan telefonlar Oppo Reno5 ve Oppo Reno5 Pro adını taşıyordu. Fakat seriye Oppo Reno5 Pro Plus adını taşıyan ve serinin en güçlü akıllı telefonu olarak ifade edilen bir telefonun sonradan ekleneceği de söylemişti. Nitekim Oppo Reno5 Pro Plus, Oppo tarafından resmi olarak lanse edildi.

OPPO RENO5 PRO PLUS ÖZELLİKLERİ

Reno5 Pro Plus özellikleri arasında 6,55 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 90 Hz yenileme hızına sahip OLED bir ekran var. Ekrandaki delikte telefonun 32 MP çözünürlüğündeki ön kamerası yer alıyor. Snapdragon 865 işlemcisinden güç alan telefon, bunun yanında 8 GB / 12 GB RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı seçeneği ile geliyor. Parmak izi sensörünü ekranının altında taşıyan Oppo Reno5 Pro Plus, 65W hızlı şarj destekli 4.500 mAh değerinde bir pili bünyesinde bulunduruyor.

Oppo Reno5 Pro Plus özellikleri

Oppo Reno5 Pro Plus'ın arka tarafı oldukça önemli. Zira burada telefonun 50 MP ana kamera + 13 MP telefoto kamera + 16 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera olarak görev yapan 4'lü bir kamera kurulumu bulunuyor. Reno5 Pro Plus, Sony ile yapılan anlaşma ile Sony IMX766 görüntü sensörünü kullanıyor.

Oppo Reno5 Pro Plus

Kameralardan çok, telefonun özel sürümü konuşulacağı benziyor. Çünkü Oppo Reno5 Pro Plus'ın özel sürümünün arkasında renk değiştirebilen bir panel yer alıyor. Bu oldukça ilgi çekici duruyor ve telefon tabiri caizse bukalemun gibi davranıyor.

Oppo Reno5 Pro Plus fiyatı

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OPPO RENO5 PRO PLUS FİYATI

Oppo Reno5 Pro Plus fiyatı yaklaşık olarak 612 dolar olarak karşımıza çıkmış durumda. Tabii bu fiyat, telefonun başlangıç fiyatı. 12 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanına sahip Reno5 Pro Plus için yaklaşık 687 dolarlık bir ödeme yapmak gerekecek. Oppo Reno5 Pro Plus'ın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

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