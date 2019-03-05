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"Bükemedikleri bileği öpmek zorunda kalacaklar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 18:38 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: - "Operasyon üzerine operasyon ama bunların hepsi boşa çıkacak ve en son bükemedikleri bileği öpmek zorunda kalacaklar, bundan yüzde 100 emin olun" - "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ümmet daha rahat nefes alacak, insanlık biraz daha insanlığını hatırlayacak, kara bulutların dağıldığı günleri hep birlikte müşahede etmeye devam edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Türkiye'nin sürekli operasyonlarla yıpratılmak istendiğini belirterek, "Operasyon üzerine operasyon ama bunların hepsi boşa çıkacak ve en son bükemedikleri bileği öpmek zorunda kalacaklar, bundan yüzde 100 emin olun." dedi.

Yavuz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu ile Çiğdem Erdoğan Atabek ve AK Parti İl Başkanı Yunus Tever'le, Ferizli ve Söğütlü belediyeleri ile partisinin ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Yavuz, Türkiye genelinden iyi haberler geldiğini, oy oranlarının beklentilerinin üstünde olma ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

Seçim akşamı Millet İttifakı'nın "Yine Cumhur İttifakı beklenenden fazla oy aldı." diyeceğini ve bir parça üzüleceğini anlatan Yavuz, "(Biz neden böyle bir ittifak kurduk, neden HDP ile bir araya geldik, neden böyle milletin beklediği türden ittifaklar yerine zoraki ittifaklara giriştik ve özellikle HDP ile kol kola girdik.) diye hayıflanacaklar diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel'i ziyaret eden Yavuz ve beraberindekiler, Kaynarca İlçe Teşkilatı'nda partililerle bir araya geldi.

Burada partililere hitap eden Yavuz, anketlerde Sakarya geneli için rekor oyun geleceğini, büyükşehir belediyesi için yüzde 65’lerden aşağı olmayan bir oy alınacağını tahmin ettiğini söyledi.

Meselenin sadece Kaynarca’ya başkan seçme meselesi olmadığını vurgulayan Yavuz, her atılan oyun, cumhurbaşkanına ve AK Parti’ye de destek anlamına geldiğini kaydetti.

Yavuz, Türkiye’nin yakın geçmişte Balyoz, parti kapatma olayı, 17-25 Aralık, Gezi ve 6-7 Ekim olayları gibi darbe kalkışmalarıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ yargıyı ele geçirmişti, ne zaman geçirmişti? Türkiye’de yapılan ihtilaller FETÖ’yü beslemiştir. En büyük desteği 12 Eylül, 28 Şubat darbesini yapanlar sağlamıştır. 17-25 Aralık’ta Türkiye’de yargı darbesi yapıldı, verilmemesi gereken kararları verdi yargı. Eğer yürütme, yargı kararları karşısında ‘boynumuz kıldan ince' anlayışla davransaydı, FETÖ de o tarihlerde Türkiye’yi ele geçirmiş olacaktı. Allah’tan her şeyi göze alarak Cumhurbaşkanımız bir karşı hamleyle o yargı hamlesini boşa çıkarttı.

En büyük darbe 15 Temmuz’du, bütün kozların oynandığı. Türkiye’yi üçe böleceklerdi; bir bölgeyi DEAŞ’e teslim edeceklerdi, bir bölgeyi PKK’ya, bir bölgeye hain terör örgütünün lideri gelip konacaktı. Bunu boşa çıkarttınız. Eğer yürütme erki ve Cumhurbaşkanımız biraz tereddüt etseydi, çekinseydi Türkiye diye bir yer kalmazdı, bu haliyle kalmazdı."

- "Artık başkalarının oyununu oynayan bir Türkiye yok"

Yavuz, gelinen noktada dışarıdan bir operasyonla dövizde dalgalanma oluşturulduğunu, soğan domates ve biber fiyatlarına da operasyon yapıldığını ifade ederek, "Operasyon üzerine operasyon ama bunların hepsi boşa çıkacak ve en son bükemedikleri bileği öpmek zorunda kalacaklar, bundan yüzde 100 emin olun." diye konuştu.

Savunma sanayisinde Türkiye’nin kendi ihtiyaçlarını karşıladığını aktaran Yavuz, "Artık bundan sonra başkalarının oyununu oynayan bir Türkiye yok, kendi oyununu oynayan, kendi stratejisine göre davranan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Bunu yapan kim? Recep Tayyip Erdoğan. Gücü kim veriyor, siz veriyorsunuz. Allah bu milletten razı olsun. Böyle bir lider varken, AK Parti’ye bir oy daha fazla kazandırmak için seferber olmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğin en üst düzeyde verilmesi gerektiğini ifade ederek, herkesin alternatifinin olduğunu ancak başka bir Recep Tayyip Erdoğan olmadığını söyledi.

Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin çok daha iyi yerlere geleceğine inandıklarını belirten Yavuz, "Emin olun, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ümmet daha rahat nefes alacak, insanlık biraz daha insanlığını hatırlayacak, kara bulutların dağıldığı günleri hep birlikte müşahede etmeye devam edeceğiz. Çünkü Cumhurbaşkanımız gerçekten sessiz yığınların sesi, gerçekten kimsesizlerin kimsesi ve gerçekten dünyanın gür sesi ve vicdanı. Bize düşen Cumhurbaşkanımıza daha fazla güç ve destek vermektir." şeklinde konuştu.

Yavuz ve beraberindekiler, daha sonra Kocaali ve Karasu ilçe teşkilatlarını da ziyaret ederek, partililerle sohbet etti.

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