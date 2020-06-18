Buket Aydın'dan bomba açıklamalar! 'İntikamım acı olacak'

Buket Aydın, Mayıs ayının ilk haftasında Kanal D Haber Başkanı ve Ana Haber Bülteni sunuculuk görevinden istifa etmişti. Aydın, istifasından birkaç gün sonra da 7 yıllık eşi Erce Baykal ile tek celsede boşanmıştı.

Buket Aydın yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Uçankuş TV'nin haberine göre Buket Aydın katıldığı canlı yayında olay açıklamalar yaptı.

Ani istifasıyla gündeme gelen Buket Aydın açıklamasında "Bu sektörde çok darbe yedim, sırtımdan vurdular. İntikamım acı olacak. Bundan sonra yolumun daha aydınlık olacağını düşünüyorum" dedi. Aydın ayrıca mobinge uğradığını da itiraf etti.

"Mezarlıklar kendini vazgeçilmezler zannedenlerle dolu" diyen Aydın açıklamasında "Çok yıprandığım bir süreç" dedi.



