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Buket Aydın'dan bomba açıklamalar! 'İntikamım acı olacak'

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 10:58 | Son Güncelleme

Demirören Medya Grubu'ndan istifa ettikten sonra 7 yıllık eşinden tek celsede boşanan Buket Aydın, sosyal medyayı daha aktif kullanmaya başladı. Aydın katıldığı canlı yayında olay itiraflarda bulundu.

Buket Aydın, Mayıs ayının ilk haftasında Kanal D Haber Başkanı ve Ana Haber Bülteni sunuculuk görevinden istifa etmişti. Aydın, istifasından birkaç gün sonra da 7 yıllık eşi Erce Baykal ile tek celsede boşanmıştı.

Buket Aydın yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Uçankuş TV'nin haberine göre Buket Aydın katıldığı canlı yayında olay açıklamalar yaptı.

Ani istifasıyla gündeme gelen Buket Aydın açıklamasında "Bu sektörde çok darbe yedim, sırtımdan vurdular. İntikamım acı olacak. Bundan sonra yolumun daha aydınlık olacağını düşünüyorum" dedi. Aydın ayrıca mobinge uğradığını da itiraf etti.

"Mezarlıklar kendini vazgeçilmezler zannedenlerle dolu" diyen Aydın açıklamasında "Çok yıprandığım bir süreç" dedi.


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