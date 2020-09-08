Buket Aydın'dan 'Kanal D'den neden istifa ettiniz?' sorusuna yanıt

Ünlü spiker Buket Aydın, TV100 kanalında Okan Bayülgen'in konuğu oldu. Aydın, Bayülgen'in "Kanal D Ana Haber'den ayrılmanla ilgili istifa değil kovuldu haberleri çıktı. Kanal D'den neden istifa ettin?" sorusuna yanıt verdi.

"HERKES BENİM ÇOK HIRSLI OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYOR"

Aydın, "Koronavirüs sürecinde içime dönme imkanı buldum ve baktım ki benim başarı olarak adlandırdığım şey aslında beni mutsuzluğa sürüklemiş durumda, bir türlü tatmin olamıyorum. Kimseye yaranamıyorum, sürekli üzülüyorum. Herkes benim çok hırslı olduğumu düşünüyor. Hırslı bir insan o koltuğu canı pahasına bırakmaz. Ben bu sektörde kimlerinden hangi koltukları bırakmamak için neler yaptığını çok iyi biliyorum" yanıtını verdi.

"KAMUOYUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE MOBBING'E UĞRADIM"

Buket Aydın, 'Hiç mobbing'e uğradınız mı?' sorusuna da yanıt vererek "Çok büyük olmayan bir yaşta, çok önemli bir koltuğa oturmuş kadın olarak da bunun acısını ta içimde hissetmiş bir insanım. Kamuoyunun gözü önünde mobbing'e uğradım ben" yanıtını verdi.

