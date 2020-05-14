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Buket Aydın kimdir, nereli ve kaç yaşında! Buket Aydın boşandı mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 16:06 | Son Güncelleme

Buket Aydın istifa haberinden sonra bu sefer eşinden boşanması iddiası ile gündem oldu. Peki Buket Aydın kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? İşte Buket Aydın’ın hayatı ve kariyerinden detaylar ile son dönemde gündeme geldiği konular...

Buket Aydın kimdir, nereli ve kaç yaşında! Buket Aydın boşandı mı?

Buket Aydın Kanal D Ana Haber sunuculuğundan istifası ile şaşırtmıştı ki şimdi de eşinden tek celsede boşanması iddiası ile gündeme geldi. Böyle olunca Buket Aydın kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır gibi detaylar merak edilmeye başlandı. İşte Buket Aydın ile ilgili merak edilenler...

BUKET AYDIN KİMDİR?

Ünlü haber sunucusu Buket Aydın "İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü" mezunudur. Attila İlhan'ın şiirleri üzerine de yüksek lisans yapmıştır. Kadıköy'de bulunan Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu'nda eğitim aldıktan sonra bir sene özel bir radyoda haber spikerliği yapmıştır. Ardından Kanaltürk kanalına girerek spor bülteni ve daha sonra hafta sonu ana haber bültenlerinde sunuculuk yaptı. Kanal Türk'ten ayrıldıktan sonra TRT Türk kanalına geçerek program sunuculuğu yapan Buket Aydın 2011 yılı Nisan ayında yeniden yapılanmaya geçen NTV'ye transfer olarak haber kuşaklarında sunuculuk yapmaya başladı.

NTV'de hafta içi 23.00'da başlayan Gece Bülteni Kuşağını ve 20:00'da başlayan Ana Haber Bültenini sunan Aydın 2018 yılının Mayıs ayında Kanal D'ye geçiş yaparak burada Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başlamıştır. 9 Mayıs 2020 tarihi itibari ile Kanal D ve Demirören Medya Grubu'nda üstlendiği görevlerden ayrıldığını duyurmuştur. Aydın, aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğretim görevlisidir.

2013 yılında iş adamı Erce Baykal'la evlenmiştir.

BUKET AYDIN NERELİ?

1 Ocak 1985 doğumlu olan Buket Aydın 35 yaşındadır.

BUKET AYDIN KAÇ YAŞINDA?

Buket Adın Bursa doğumludur.


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