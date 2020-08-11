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Buket Aydın plajda yakalandı! Aşk yaramış!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2020 13:36 | Son Güncelleme

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Buket Aydın, tek başına Bodrum'da tatil yapıyor. Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile aşk yaşayan Aydın, mayolu görüntülenince aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.

Buket Aydın plajda yakalandı! Aşk yaramış!

Kanal D Ana Haber spikerliği görevinden istifa ettikten sonra Erce Baykal'dan boşanan sunucu Buket Aydın, Emir Sarıgül ile aşk yaşamaya başladı. Adından sıkça söz ettiren Aydın, Bodrum'da tatil yaparken mayolu yakalandı.

KİLOLARINI GİZLEMEYE ÇALIŞTI

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Magazin Burada kameralarına yakalanan Buket Aydın, yeni sezon öncesi Bodrum sahillerine indi. Bir süredir Emir Sarıgül ile tatil yapan Aydın bu sefer yalnızdı. Elindeki telefonla yoğun bir görüşme trafiğinde olan Buket Aydın'ın heyecanlı tavırları dikkatlerden kaçmadı.

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Pandemi dönemini evinde geçiren sunucu mayolu görüntülenince aldığı kilolar gözler önüne serildi. Mayosunun üzerine pareo giyen Aydın, aldığı kilolarını gizlemek için mücadele etti. Buket Aydın'ın yeni sezonda nasıl bir projeyle ekranda olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

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