Buket Aydın reklam anlaşmasından bakın ne kadar para kazandı

Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla bir süre göndem olan spiker Buket Aydın reklamlardan aldığı paralarla gündeme geldi. Daha önce İtalyan bir araba markasını tanıtan ve yüklü miktarda ücret aldığı konuşulan Buket Aydın, bu kez başka bir markanın reklam yüzü oldu.

Ünlü spiker Buket Aydın, son dönemde Instagram pozları ile sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerin biri haline geldi. 37 yaşındaki Buket Aydın robot süpürge tanıttı.

Estetikli görüntüsüyle sık sık gündem olan Aydın’ın firma ile 1 yıllık 500 bin TL’ye el sıkıştığı söyleniyor. Aydın'in iki reklam filminden kazandığı para ise 2 milyon TL. (Snob Magazin)

