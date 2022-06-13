MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Buket Aydın reklam anlaşmasından bakın ne kadar para kazandı

Buket Aydın reklam anlaşmasından bakın ne kadar para kazandı

13.06.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen, bir dönem Emir Sarıgül ile de aşk yaşayan Buket Aydın reklam anlaşmasından aldığı parayla olay oldu. Köpeğiyle oynadığı reklamdan 1 yıllık 500 bin TL aldı.

Buket Aydın reklam anlaşmasından bakın ne kadar para kazandı

Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla bir süre göndem olan spiker Buket Aydın reklamlardan aldığı paralarla gündeme geldi. Daha önce İtalyan bir araba markasını tanıtan ve yüklü miktarda ücret aldığı konuşulan Buket Aydın, bu kez başka bir markanın reklam yüzü oldu.

Ünlü spiker Buket Aydın, son dönemde Instagram pozları ile sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerin biri haline geldi. 37 yaşındaki Buket Aydın robot süpürge tanıttı.

rnd

Estetikli görüntüsüyle sık sık gündem olan Aydın’ın firma ile 1 yıllık 500 bin TL’ye el sıkıştığı söyleniyor. Aydın'in iki reklam filminden kazandığı para ise 2 milyon TL. (Snob Magazin)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Miss Turkey güzeli dünya basına manşet oldu! 'Ormana götürüp kıyafetlerimi parçaladı' Miss Turkey güzeli dünya basına manşet oldu! 'Ormana götürüp kıyafetlerimi parçaladı'
EDHO'da da birliktelerdi! Yeni dizisine flaş transferEDHO'da da birliktelerdi! Yeni dizisine flaş transfer
12 yıllık ilişki ihanetle son buldu! Ortak servetleri dudak uçuklattı12 yıllık ilişki ihanetle son buldu! Ortak servetleri dudak uçuklattı
Anahtar Kelimeler:
Buket Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Soylu ile Yavaş'ın fotoğrafı olay oldu!

Soylu ile Yavaş'ın fotoğrafı olay oldu!

Akaryakıt fiyatları isyan ettirdi! ‘Zam istemekten utanıyoruz’

Akaryakıt fiyatları isyan ettirdi! ‘Zam istemekten utanıyoruz’

Bebek sahilinden sonra bir skandal daha! Yağmur altında...

Bebek sahilinden sonra bir skandal daha! Yağmur altında...

Ünlü haber spikerinden kötü haber! Uğur Dündar duyurdu

Ünlü haber spikerinden kötü haber! Uğur Dündar duyurdu

Memur ve emekli maaş zammında kritik gün!

Memur ve emekli maaş zammında kritik gün!

6 ayda 4'üncü zam! YHT biletleri yüzde 30 arttı

6 ayda 4'üncü zam! YHT biletleri yüzde 30 arttı

İlginizi Çekebilir

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Kalça pozu olay oldu! "Yastık mı koydun?"

Kalça pozu olay oldu! "Yastık mı koydun?"

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.