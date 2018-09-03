HABER

Buket, doğum gününde kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 11:41 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Buket Bozkurt (17), yaşamını yitirdi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Buket Bozkurt (17), yaşamını yitirdi.
Kaza, geçen cumartesi günü, Milas'ın Geren mevkiinde meydana geldi. Ören- Bodrum karayolunda ilerleyen M.E., yönetimindeki 34 HH 1112 otomobil, denize gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Buket Bozkurt'a çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Bozkurt, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Buket Bozkurt'un cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araç sürücüsü M.E. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.E. jandarma karakolundaki işlemleri sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Doğum gününde hayatını kaybeden Buket Bozkurt'un cenazesi ise dün öğlende kılınan namazdan sonra, Milas ilçesinin kırsal Bozalan Mahallesi'nde toprağa verildi.
Öte yandan Bozkurt'un sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki sayfasında, arkadaşları üzüntü ve şaşkınlıklarını dile getiren paylaşımlarda bulundu.

FOTOĞRAFLI

Buket, doğum gününde kazada öldüBuket, doğum gününde kazada öldü

PARTNEROrganize geceOrganize gece
Önce evden anahtarı, sonra otomobili çaldılarÖnce evden anahtarı, sonra otomobili çaldılar
Ormanın içindeki 33 asırlık tarihOrmanın içindeki 33 asırlık tarih
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz! Burak Özçivit Osman Gazi rolünde

Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz! Burak Özçivit Osman Gazi rolünde

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

Kraliçeden dikkat çeken 'FETÖ' ziyareti!

Kraliçeden dikkat çeken 'FETÖ' ziyareti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da önemli mesajlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uçurumda mahsur kalan kadın 12 saatte kurtarılabildi

Uçurumda mahsur kalan kadın 12 saatte kurtarılabildi

Yozgat’ta çatı katında yangın çıktı! 5 daire kullanılmaz hale geldi

Yozgat’ta çatı katında yangın çıktı! 5 daire kullanılmaz hale geldi

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

Muğla'da 17 yaşındaki Buket Bozkurt doğum gününde hayatını kaybetti

Muğla'da 17 yaşındaki Buket Bozkurt doğum gününde hayatını kaybetti

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.