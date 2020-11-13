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Buket Güler, CNN Türk'ten ayrıldı

13.11.2020 16:53 | Son Güncelleme:
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Buket Güler, CNN Türk'ten ayrıldı

Sunucu Buket Güler, CNN Türk’ten ayrıldığını açıkladı. Güler, ayrılık haberini sosyal medyadan duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Buket Güler, “Sırada benden bir haber var. Bugün itibariyle CNN Türk’ten kendi isteğimle ayrıldım. Haber merkezindeki çalışma arkadaşlarıma ve CNN Türk’ün tüm emekçilerine her şey için çok teşekkür ederim. Sevgiler." açıklamasını yaptı.

Buket Güler 2018 yılından bu yanan CNN Türk ekranlarında ana haber programını sunuyordu.


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