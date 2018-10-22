Buket Uzuner, yeni kitap müjdesini Hepsitv'de verdi

İSTANBUL (AA) - Yazar Buket Uzuner, yeni kitap müjdesini, e-ticaret platformu Hepsiburada’nın Youtube kanalı Hepsitv'de verdi.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Hepsitv, yayınlarına hızla devam ediyor. Programın moderatörlüğünü üstlenen yazar ve televizyoncu Yekta Kopan, Su, Toprak ve Uzun Beyaz Bulut Gelibolu romanlarıyla tanınan Türk edebiyatının önemli isimlerinden Buket Uzuner’i Tabiat dörtlemesinin üçüncü kitabı "Hava" hakkında konuşmak üzere ağırladı.

Programda, bir roman serisi yazmaya karar vermesinin nasıl bir sonuç doğurduğu sorulduğunda, bu kararı almanın oldukça zor olduğunu belirten Uzuner, serideki tüm romanların birbiriyle bağlantılı olması gerekliliğinin zaman zaman zorlayıcı olduğunu söyledi. Uzuner, bunun yanında romanları yazmasının 2 ila 5 yıl sürdüğünü ve tüm seriyi bitirmesinin en az 10 yılını alacağını bildirdi.

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- Serinin yeni kitabı Ateş, Mardin’de geçecek

Buket Uzuner, kitap serisinin İstanbul’da Su ile başladığını, Çorum’da Toprak ile devam ettiğini ve yeni çıkan Hava’nın ise Kayseri ve Kapadokya’da geçtiğini belirtti. Yazar, serinin henüz yolda olan dördüncü kitabı Ateş’in Mardin’de geçeceğini müjdeledi. Bu özellikleriyle serinin bir "Anadolu Dörtlemesi" olduğunun altını çizen Uzuner, üçüncü kitap Hava’nın neden Kayseri’de geçtiğini de açıklıyor.