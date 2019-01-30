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Buket Yıldız’ın cenazesi Hatay’a getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 09:40 | Son Güncelleme

Ukrayna’nın Harkov kentinde arkadaşı Zeynep Hüsünbeyi ile birlikte öldürülen üniversite öğrencisi Buket Yıldız’ın cenazesi, Hatay’daki baba evine getirildi.Ukrayna’da tıp öğrencisi iki Türk kızı Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi (22), bir hafta önce yaşadıkları evde öldürülmüştü.

Ukrayna’nın Harkov kentinde arkadaşı Zeynep Hüsünbeyi ile birlikte öldürülen üniversite öğrencisi Buket Yıldız’ın cenazesi, Hatay’daki baba evine getirildi.
Ukrayna’da tıp öğrencisi iki Türk kızı Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi (22), bir hafta önce yaşadıkları evde öldürülmüştü. Hüsnü Can Ç., Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, genç kızların cenazeleri bugün Türk Hava Yollarının Kharkiv uçağıyla İstanbul’a getirildi. Ukrayna’ya cenazeleri almaya giden Buket Yıldız’ın anne ve babası Canan Yıldız, Hikmet Levent Yıldız, teyzesi Şevval Tekin ile Zeynep Hüsünbeyi’nin babası Yurdal Hüsünbeyi de aynı uçakla Türkiye’ye geldi. Zeynep Hüsünbeyi’nin cenazesi akşam saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanına getirilirken, Buket Yıldız’ın cenazesi de gece saatlerinde Hatay’a gönderildi.
“Kadına şiddetin önüne geçmek için ne varsa yapacağız”
Cenazeyle birlikte Hatay’a gelen Buketin babası Levent Yıldız, kızlarının hayallerini gerçekleştiremediklerini ve acılarının bitmediğini söyledi. Kadına şiddetin önüne geçmek için ne gerekiyorsa yapacağını söyleyen acılı baba, “Hayallerini gerçekleştiremedik. Acılarımız bitmiyor. Ama acılarımızı unutup, bu kadın şiddetine karşı ne varsa, ne yoğunluk varsa ön plana çıkaracağız. İnşallah bunların daha büyük acılara dönüşmemesini sağlayacağız” dedi.
Buket’in cenazesi bugün defnedilecek
Cenazesi baba ocağına getirilen Buket Yıldız’ın bugün saat 11.00’da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Cenaze Hatay’ın Samandağ İlçe merkezinde yapılacak törenle toprağa verilecek.

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