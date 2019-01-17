Buket'in babası: Kadın cinayetlerini araştırmak için komisyon kurulsun

Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)- UKRAYNA'nın Harkov kentinde, Hüsnü Can Çökmez tarafından 31 Aralık gecesi kaldığı apartman dairesinde arkadaşı Zeynep Hüsünbeyi (22) ile öldürülen üniversite öğrencisi Buket Yıldız'ın (20) babası Levent Yıldız, kadın cinayetlerinin araştırılması için komisyon kurulmasını talep etti.

Buket Yıldız'ın ailesi Hatay Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu ve Samandağ Kadın Platformu ile ortak basın açıklaması düzenledi. Abdullah Cömert Alanı'ndaki basın açıklamasına Yıldız Ailesi'nin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları ve çok sayıda kişi katıldı. Yıldız Ailesi adına açıklamalarda bulunan Buket Yıldız'ın kuzeni ve Hatay Kent Konseyi Başkanı Dr. Nevide Kimyon, şunları söyledi:

"Ukrayna'da tıp eğitimi için bulunan kızımız Buket Yıldız ve aynı sınıfı paylaştığı ev arkadaşı olan Zeynep Hüsünbeyi maalesef kadın cinayetine kurban gittiler. Pırıl pırıl, başarılı geleceğe dair hayalleri vardı. Kendilerine, ailelerine ve topluma faydalı olma hedeflerini bir cani yok etti. Onlar birer doğa, insan severdi. Katilin arkadaşlık teklifini reddettiği için, arkadaşı ile evinde hunharca öldürüldü. Kızımız Buket Yıldız ısrarlı takip mağduruydu. Katilin ifadesi ile sevgili olduğunun haberlerde yer alması olayı şahsileştirmek, basitleştirmektedir. Medya 'namus cinayeti', 'sevdiği için öldürdü' açıklamaları ile algının devamını sağlamakta. 'Seven öldürebilirmiş' gibi algı ortaya çıkarmakta. Genelleyici haberler cinayetlerin kanıksanmasına yol açıyor. Katili mazur gösterecek biçimde haberleşiyor. Kadının birey olduğuna, hak ve özgürlüklerinin olduğuna, cinsiyet eşitliğinin insan hakları temelinde ele alınması gerektiğine inanıyoruz."