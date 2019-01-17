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Buket'in babası: Kadın cinayetlerini araştırmak için komisyon kurulsun

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 20:56 | Son Güncelleme

UKRAYNA'nın Harkov kentinde, Hüsnü Can Çökmez tarafından 31 Aralık gecesi kaldığı apartman dairesinde arkadaşı Zeynep Hüsünbeyi (22) ile öldürülen üniversite öğrencisi Buket Yıldız'ın (20) babası Levent Yıldız, kadın cinayetlerinin araştırılması için komisyon kurulmasını talep etti.

Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)- UKRAYNA'nın Harkov kentinde, Hüsnü Can Çökmez tarafından 31 Aralık gecesi kaldığı apartman dairesinde arkadaşı Zeynep Hüsünbeyi (22) ile öldürülen üniversite öğrencisi Buket Yıldız'ın (20) babası Levent Yıldız, kadın cinayetlerinin araştırılması için komisyon kurulmasını talep etti.

Buket Yıldız'ın ailesi Hatay Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu ve Samandağ Kadın Platformu ile ortak basın açıklaması düzenledi. Abdullah Cömert Alanı'ndaki basın açıklamasına Yıldız Ailesi'nin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları ve çok sayıda kişi katıldı. Yıldız Ailesi adına açıklamalarda bulunan Buket Yıldız'ın kuzeni ve Hatay Kent Konseyi Başkanı Dr. Nevide Kimyon, şunları söyledi:

"Ukrayna'da tıp eğitimi için bulunan kızımız Buket Yıldız ve aynı sınıfı paylaştığı ev arkadaşı olan Zeynep Hüsünbeyi maalesef kadın cinayetine kurban gittiler. Pırıl pırıl, başarılı geleceğe dair hayalleri vardı. Kendilerine, ailelerine ve topluma faydalı olma hedeflerini bir cani yok etti. Onlar birer doğa, insan severdi. Katilin arkadaşlık teklifini reddettiği için, arkadaşı ile evinde hunharca öldürüldü. Kızımız Buket Yıldız ısrarlı takip mağduruydu. Katilin ifadesi ile sevgili olduğunun haberlerde yer alması olayı şahsileştirmek, basitleştirmektedir. Medya 'namus cinayeti', 'sevdiği için öldürdü' açıklamaları ile algının devamını sağlamakta. 'Seven öldürebilirmiş' gibi algı ortaya çıkarmakta. Genelleyici haberler cinayetlerin kanıksanmasına yol açıyor. Katili mazur gösterecek biçimde haberleşiyor. Kadının birey olduğuna, hak ve özgürlüklerinin olduğuna, cinsiyet eşitliğinin insan hakları temelinde ele alınması gerektiğine inanıyoruz."

KAMU SPOTLARI FARKINDALIK YARATIR

Toplumun her kesimine birey hakları eğitimi verilmesi gerektiğini belirten Dr. Kimyon, "Bu hususta kamu spotlarının da farkındalık yaratacağına inanıyoruz. Ayrıca, bu acı sadece kadınların değil baba, amca, dayı, ağabey dediğimiz etle tırnak gibi birbirinden ayrılmayan insan olan herkesin acısıdır. Tasarlayarak hunharca öldürülen kızımız Buket ve Zeynep'in katilinin yakalanması bizlerin içine su serpmiştir. Ancak katilin en ağır cezayı alması talebimizi yeniliyoruz. Katiller yargıdan haksız tahrik indirimi aldığında, diğer canileri cesaretlendiriyor. Başka Buket, Zeynep'ler öldürülmesin. Bu son olsun" diye konuştu.

BABA YILDIZ: ACIM BÜYÜK VE YOK OLMAZ

Buket Yıldız'ın babası Levent Yıldız ise "Sözün başlayamadığı yerde olduğum için basın açıklamasında bir şey konuşamadım. Ama biricik kızlarımızın hunharca katledilmesinden dolayı acımıza ortak olup alanı dolduran tüm insanlara, kızlarım Zeynep ve Buket adına teşekkürü borç bilirim. Ayrıca kendi cinsiyetini karşı cinsiyete karşı üstün görüp Allah'ın vermiş olduğu canı, canice almayı kendinde hak gören bu tür canilerin en ağır şekilde cezalandırılmasının kadına yönelik, insanlığa yönelik şiddeti en azından azaltacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum; Cinayetlerin ve şiddetin sebeplerini araştıracak bir komisyon görevlendirebilirler mi? Acım büyük ve yok olmaz. Çocukların ebeveynlerinden önce ölmesi çok çok acı. Allah kimseyi inşallah çocuklarının ölümüyle sınamaz" ifadelerini kullandı.

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