"BUL KARAYI AL PARAYI" OYNATIRKEN YAKALANDILAR

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Galata Köprüsü'nde "Bul karayı al parayı" oyunuyla vatandaşların dolandılrıldığı ihbarını değerlendiren ekipler, köprü üzerinde bu oyunu oynatan kişi ve gözcüsünü suç üstü yakaladı. O anlar DHA kamerası tarafından kaydedildi. Kumar oynatanların bu yolla günlük 5 bin lira para kazandığı öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişiye kabahatler kanununda işlem yapılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Köprü üzerinde kumar oynatan kişiden görüntü

-Gözcülük yapan kişiden görüntü

-Kumar oynayanların görüntüsü

-Polis ekiplerinin kumar oynatanı ve gözcüsünü gözaltına alması

-Genel ve detay görüntüler

