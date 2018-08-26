"Bul karayı al parayı" oynatırken yakalandılar

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) GALATA Köprüsü'nde "Bul karayı al parayı" oyunuyla vatandaşların dolandılrıldığı ihbarını değerlendiren ekipler, köprü üzerinde bu oyunu oynatan kişi ve gözcüsünü suç üstü yakaladı. O anlar DHA kamerası tarafından kaydedildi. Kumar oynatanların bu yolla günlük 5 bin lira para kazandığı öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişiye kabahatler kanununda işlem yapılacağı öğrenildi.



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