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"Bul karayı al parayı" oynatırken yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 17:47 | Son Güncelleme

GALATA  Köprüsü'nde "Bul karayı al parayı" oyunuyla vatandaşların dolandılrıldığı ihbarını değerlendiren ekipler, köprü üzerinde bu oyunu oynatan kişi ve gözcüsünü suç üstü yakaladı.

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) GALATA Köprüsü'nde "Bul karayı al parayı" oyunuyla vatandaşların dolandılrıldığı ihbarını değerlendiren ekipler, köprü üzerinde bu oyunu oynatan kişi ve gözcüsünü suç üstü yakaladı. O anlar DHA kamerası tarafından kaydedildi. Kumar oynatanların bu yolla günlük 5 bin lira para kazandığı öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişiye kabahatler kanununda işlem yapılacağı öğrenildi.

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