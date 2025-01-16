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  4. 'Bul karayı al parayı' oyununun arkasından resmen teşkilat çıktı! Gözcü, iknacı, uğurlayıcı ve oyuncu... Hepsi sokak ortasında insan dolandırmak için

'Bul karayı al parayı' oyununun arkasından resmen teşkilat çıktı! Gözcü, iknacı, uğurlayıcı ve oyuncu... Hepsi sokak ortasında insan dolandırmak için

16.01.2025 10:14
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
16.01.2025 10:14
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Ankara’da polis ekiplerinin, ‘Bul karayı al parayı’ oyunu oynatarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda, 9 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 'Bul karayı al parayı' oyunu oynatarak dolandırıcılık yapan şüphelileri takibe aldı.

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OYUNLU SİSTEM

Yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, vatandaşları kandırarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

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TEŞKİLAT GİBİ HAZIRLANMIŞLAR

Şüphelilerin oyun sırasında sözde gözcü, iknacı, uğurlayıcı ve oyuncu olarak gruplara ayrıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Oyun para
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