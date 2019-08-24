İSTANBUL (AA) - Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Uluslararası Çizgi ve Sahaf Günleri" kapsamında "Bulak Baskısı Osmanlı Türkçesi Kitaplar" söyleşisi yapıldı.

İstanbul Kadıköy Lisesi'nde gerçekleştirilen söyleşide konuşan Mısırlı sahaf ve koleksiyoner Aly Abdelwahab El Sayed, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki önemli birkaç basım merkezinden biri olan Bulak baskısı kitaplara ilişkin bilgi verdi.

El Sayed, Bulak Matbaasının önemine dair AA muhabirine yaptığı açıklamada, günümüzde bile bu nitelikte bir matbaa olmadığını belirterek, "Bunun sebebi, Bulak Matbaasında İslam aleminin en meşhur ulemaları tarafından tashih yapılıyordu. O sebeple Bulak Matbaasının kitaplarında hata çok azdır, hatta bulunmaz diyebiliriz. Mesela Sahih Buhari'nin sultan baskısı olarak adlandırılan Sultan 2. Abdülhamid tarafından bastırılan versiyonu o sebeple en sahih eser olarak ifade edilir." diye konuştu.

Bulak Matbaasında yaklaşık 450 adet Osmanlı Türkçesi eser basıldığına işaret eden El Sayed ancak bir kısım eserin orijinalinin günümüze ulaşmadığını aktardı.