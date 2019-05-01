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Bulancak Müftülük binası açılışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 14:56 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "Camilerimize daha iyi, daha nitelikli hizmetler götürebilmek için müftülüklerimizin büyük önemi var"

GİRESUN (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Camilerimize daha iyi, daha nitelikli hizmetler götürebilmek için müftülüklerimizin büyük önemi var." dedi.

Erbaş, Giresun'un Bulancak ilçesinde yapımı tamamlanan müftülük binasının açılışında yaptığı konuşmada, Hazreti Muhammed'in diyanet işlerini, din hizmetlerini Mescid-i Nebevi'den yönettiğini, bugün ise bu işlerin müftülüklerden gerçekleştirildiğini söyledi.

Hazreti Peygamberin diyanet işlerini yönettiği Mescid-i Nebevi'nin şubesi olan Bulancak Müftülüğünü açtıklarını ifade eden Erbaş, "Müftülüklere, camilere aidiyetimizi daha da geliştirelim diye bu benzetmeyi yaptım. Biz ilim adamları, hocalar olarak Peygamber Efendimizin nasıl ki varisiyiz, müftülüklerimiz de Mescid-i Nebevi'nin varisi. Onun için burada nice hayırlı hizmetler yapılacak." diye konuştu.

Müftülüklerin büyük önemi bulunduğunu vurgulayan Erbaş, "Din-i Mübin-i İslam'ın hem hizmeti hem eğitimi noktasında hademe-i hayrat dediğimiz, yani hayır yolunda hizmet eden kardeşlerimizin daha nitelikli çalışması, daha güzel işler yapması için müftülük hizmet binaları çok önemlidir. İnsan, mekan, imkan diye sıralanan üç kavram var. İnsan, önce geliyor. Onun için de mekan ve imkan gerekiyor. İşte mekan, işte imkan. Hepsi insan için, hepsi çocuklarımız, gençlerimiz için. Camilerimize daha iyi, daha nitelikli hizmetler götürebilmek için müftülüklerimizin büyük önemi var." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, yurt dışından gelen heyetlere Diyanet İşleri Başkanlığının yapısını ve çalışmalarını anlattıklarında hayranlıkla dinlediklerini de aktardı.

Müftülerin, ilim adamlarının, medeniyetin gelişmesinde, ilim, irfan, bilgi, hikmet üretiminde büyük katkıları bulunduğunu belirten Erbaş, "Size, 'Sarıklı Mücahitler' adlı kitabı okumanızı tavsiye ederim. Sarıklı Mücahitler, en zor zamanlarımızda, Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale'de, Malazgirt'te, Sarıkamış'ta vatanın kurtuluşunda milletimizin hep önünde olmuşlardır. Her ilimizin, her beldemizin müftüsü milletimizin önünde olmuş ve kurtuluşumuz için gayret etmişlerdir." dedi.

Konuşmaların ardından Erbaş ile Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun Milletvekilleri Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Cevdet Coşkun, Giresun Müftüsü Muhittin Oral, müftülük binasının açılışını gerçekleştirdi.

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