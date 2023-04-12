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'Bulanı ödüllendireceğim' demişti... 4 yaşındaki çocuk kendini kaçıranların elinden böyle kurtuldu! Karayolunda bulundu

12.04.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de 3 gündür kayıp olan 4 yaşındaki E.H.'den sevindiren haber geldi. Babası 'Bulanı ödüllendireceğim' diyerek 3 gündür kayıp olan oğlunun bulunması için çabalıyordu. Kontrol için gittiği hastaneden kaybolan küçük çocuk Uşak karayolunda bulundu. Kaçırıldığı ortaya çıkan çocuğu, şüphelilerin çok ağladığı için trafik kontrol noktasına yakın bir yerde araçtan indirdikleri ortaya çıktı. Şüpheliler ise kayıplara karıştı.

'Bulanı ödüllendireceğim' demişti... 4 yaşındaki çocuk kendini kaçıranların elinden böyle kurtuldu! Karayolunda bulundu

Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Samanlık Mahallesi’nde ikamet eden E.H. (4), geçtiğimiz Pazartesi günü, annesi ile birlikte ameliyat sonrası kontrolleri için geldiği Pamukkale Üniversite Hastanesi’nde ortadan kayboldu. Ailenin bir türlü ulaşamadığı E.H., tüm aralamalara rağmen bulunmadı. Polise kayıp ihbarında bulunan aile perişan olurken, sevindirici haber bu sabah geldi. Hastane bahçesinden kaçırıldığı ortaya çıkan E.H., Uşak kara yolunda trafik kontrolü yapan ekipler tarafından sağ olarak bulunarak ailesine teslim edildi.

"ÇOK AĞLAYINCA İNDİRMEK ZORUNDA KALMIŞLAR"

Çocuğunu kaçıran şüphelilerin E.H.'nin çok ağlaması nedeniyle paniklediğini ifade eden baba M.H., “Eşimle oğlum, Pazartesi günü üniversite hastanesine ameliyat sonrası kontrol için gitmişti. Bahçede beklerken çocuk bir anda ortadan kaybolmuş. Tüm aramalarımıza rağmen onu bulamadık. Kimin kaçırdığı hakkında bilgimiz yok. Kaçıran şahıs veya şahıslar, trafik kontrolünü görünce E.H.'nin de ağlaması üzerine korkarak arabadan indirmiş, yollarına devam etmişler. Arkadan gelen bir başka araç sürücüsü, çocuğu alarak kontrol noktasındaki ekiplere teslim ederek bilgi vermiş. Çok şükür şu an oğlumuz yanımızda, herhangi bir sıkıntısı yok” dedi. (İHA)

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Denizli Uşak Tavas çocuk kaçırma

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