Bulanık Belediyesinde hırsızlık iddiası

Muş'un HDP'li Bulanık Belediyesinin kasasından 6 bin lira çalındığı iddia edildi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında HDP'nin yönetimi devraldığı belediyenin kasasından farklı tarihlerde hırsızlıklar yapıldığı belirlendi.

Seçim sonrasında farklı tarihlerde kasadan 4 bin 500 ve 1500 liranın çalınmasıyla ilgili Bulanık Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Başsavcılığın, soruşturma kapsamında bazı belediye çalışanlarının ifadelerine başvurduğu öğrenildi.

