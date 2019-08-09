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Bulanık Belediyesinde hırsızlık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 16:55 | Son Güncelleme

Muş'un Bulanık ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li belediyenin kasasından 6 bin lira çalındığı iddiası üzerine soruşturma başlattı

Muş'un HDP'li Bulanık Belediyesinin kasasından 6 bin lira çalındığı iddia edildi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında HDP'nin yönetimi devraldığı belediyenin kasasından farklı tarihlerde hırsızlıklar yapıldığı belirlendi.

Seçim sonrasında farklı tarihlerde kasadan 4 bin 500 ve 1500 liranın çalınmasıyla ilgili Bulanık Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Başsavcılığın, soruşturma kapsamında bazı belediye çalışanlarının ifadelerine başvurduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
belediye Bulanık muş para

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