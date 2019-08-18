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Bulanık suların delil avcıları "kurbağa adamlar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 12:22 | Son Güncelleme

Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar, bulanık sularda metrelerce derinlikte ceset çıkarma ve dedektörle suç aleti arama gibi zor görevler üstleniyor - Su altındaki zorlu koşullara hazır olabilmek için yıl boyu her türlü iklim şartında düzenli antrenman ve dalış yapan kurbağa adamlar, bu yıl 23 göreve çıktı

ORHAN PEHLÜL - Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli 5 kurbağa adam, sorumluluk alanları Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da çoğunlukla bulanık ve görüşün olmadığı sularda olay yeri inceleme ekibi titizliğiyle çalışıyor.

Su altındaki zorlu görevlere hazır olabilmek için yıl boyu her türlü iklim şartında düzenli antrenman ve dalış yapan ekip, maksimum 42 metre olmak üzere çeşitli derinliklerde ceset çıkarma, dedektörle suç aleti arama ve kurtarma faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Görevleri arasında devlet büyüklerinin geçiş güzergahlarında dere ve menfezlerde patlayıcı kontrolü, narkotik madde, silah ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik gemilerin karina ve pervane kontrolleriyle suya düşen araçları çıkarma gibi faaliyetler de bulunan kurbağa adamlar, bu yıl 23 görevde yer aldı.

- Atatürk Barajı'nda Türk bayrağı açtılar

Kurbağa adamlar, Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından GAP'a hayat veren ve gövde dolgu hacmi bakımından Türkiye'de 1'inci, dünyada 6'ncı sırada yer alan Atatürk Barajı'nda eğitim dalışı kapsamında 39 metre derinlikte Türk bayrağı açtı.

Su altı ekibi sorumlusu Beytullah Şan, AA muhabirine, kondisyonlarını korumak için sürekli spor yaptıklarını söyledi.

Görev yaptıkları yerlerin çoğunun görüş olmayan bulanık sular ve akarsular olduğuna dikkati çeken Şan, günün her anı göreve hazır beklediklerini belirtti.

Vatandaşları serinlemek için suya girdiklerinde dikkat etmeleri konusunda uyaran Şan, "Baraj gölü ve sulama kanalları gibi ıssız alanlarda yüzülmemeli, yüzmek için şeritle çevrilmiş, cankurtaran hizmeti bulunduran belirli alanların tercih edilmesi gerekiyor." dedi.

Su altı polis memuru Mustafa Küpeli de eğitim dalışında Türk bayrağını suyun 39 metre altında dalgalandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Küpeli, yaz aylarında genellikle boğulma vakalarının olduğu noktalarda görev aldıklarını sözlerine ekledi.

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Adıyaman Kurbağa adamlar polis Sualtı

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