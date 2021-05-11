Bulaş riskine rağmen ucuz asma yaprağına hücum

Eskişehir Uluönder mahallesinde sabah erken saatlerinde gözlemlenen kalabalık “tam kapanma” sözünü utandırdı. Bölgede genelinde bir kalabalık gözlemlenirken, çevrede bulunan bir zincir marketin önünde sergilenen ucuz asma yapraklarını alabilmesi için birçok vatandaş tedbirsizce izdiham oluşturdu. İzdiham oluşturanların çoğunun yaşlı olduğu gözlemlendi.

SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Dışarıda güçlükle poşetlerini yaprakla doldurup ödemek için içeriye girenler, bu sırada markette alışveriş yapan ve çıkarlar birbirine karışınca sosyal mesafe ve bulaş riski unutuldu. Ayrıca bazı vatandaşların biranda birden fazla poşet doldurmaya çalışması ise oluşan kalabalığın uzun süre devam etmesine yol açtı.

Öte yandan, kısıtlama olmasına rağmen bölgede oluşan bunca kalabalığı kontrol edecek ne bir market yetkilisi ne de devlet yetkilisi duruma müdahale etmedi.

(İHA)

