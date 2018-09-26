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Bulaşıcı bir bakteri antibiyotik saldırısında kış uykusuna geçiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 16:44 | Son Güncelleme

Bulaşıcı bir bakteri antibiyotik saldırısında kış uykusuna geçiyor

Bulaşıcı bir bakterinin, antibiyotiklerin saldırısına uğradığında kış uykusuna geçtiği tespit edildi.

Danimarkalı ve Alman bilim adamlarının E. coli üzerinde yaptığı araştırma, bakterinin küçük bir bölümünün, antibiyotik tehlikesi geçene kadar kış uykusunda gizlendiğini ortaya koydu.

Uzmanlar, ortam güvenli hale geldiğinde bu bakteri grubunun uyanarak olağan fonksiyonlarını sürdürdüğünü belirledi.

Kopenhag Üniversitesi Biyoloji Bölümünden Profesör Kenn Gerdes ve Tübingen Üniversitesinden Boris Macek'in liderliğinde yapılan araştırmada ayrıca hareketsiz bakteride kış uykusu durumunu sağlayan bir enzimin keşfedildiği kaydedildi.

Profesör Gerdes, bunun, gelecekte hareketsiz bakteri hücreleriyle mücadelede etkili bir içeriğin geliştirilmesine olanak tanıyacağını söyledi.

Keşfin ayrıntıları "Science Signaling" dergisinde yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
antibiyotik Bakteri Kış Uykusu

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