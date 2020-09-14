Bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere uymamanın bedeli nedir?

Seyahat engelleri yasaklanarak başlayan tedbirler, maske takmadan sokağa çıkmamaya, restoran, cafe ve barların faaliyetlerinin engellenmesine, düğün, nişan, kına gibi toplu organizasyonların yasaklanmasına, aralıklı olarak alınan sokağa çıkma yasaklarına kadar ilerledi.

İçinde bulunduğumuz Eylül ayı itibari ile nispeten hafifleyen tedbirler Covid-19 vaka sayılarında görülen artış ile tekrar sıklaşmaya başladı. Hepimiz, yaşadığımız zor sürecin Sağlık, Ekonomik, Psikolojik bağlamdaki etkilerine alışmaya çalışırken önemli bir hususu atladık.

Cumhurbaşkanlığı, İç İşleri Bakanlığı gibi Kamu kurumları tarafından alınan bu tedbirlere uyum sağlamaz isek ne olur ?

Yüklü para cezaları ile karşılaşabilir, hatta kendimizi bir anda bir Ceza yargılamasının içerisindeki ‘’Şüpheli/Sanık’’ kürsüsünde bulabiliriz.

Abartıyor muyuz ? Asla.

Toplum olarak öncelikle şunu hiç unutmamalıyız ki; İdari olarak yasaklanan menfi ve/veya müspet her tür eylemin mutlaka bir yaptırımı olacaktır. İdare, toplum üzerindeki ‘’söz dinletme’’ gücünü bu yaptırımlarla sağlamaktadır. Nasıl anne çocuğuna yapmaması gereken bir şeyi yaptığında ‘’oyun oynatmama, dışarı çıkarmama, harçlığından kesme’’ gibi bir takım cezalar uyguluyorsa; İdari tedbirlere uymamanın da bir takım ceza ve bedelleri bulunmaktadır.