Bulaşıcı hastalıklardan ellerinizi yıkayarak korunun

Kalabalık ve toplu yaşanan ortamlarda, başta grip olmak üzere Hepatit-A gibi bulaşıcı hastalıklar, yıkanmayan eller sebebiyle hızla yayılabiliyor. Düzenli el yıkama alışkanlığı kazanmak ve el hijyeni için 30 saniye ayırmak, özellikle toplu taşıma araçlarında hasta kişilerin dokunduğu yerlere temas sonucu geçebilecek hastalıklardan koruyabiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Şirin Elmi, “15 Ekim Dünya El Yıkama Günü” nedeniyle el temizliği ve el yıkama alışkanlığının önemi hakkında bilgi verdi.

ÇOCUĞUNUZUN ELLERİNDEN HASTALIK BULAŞMASIN



Günlük yaşantıda tüm ihtiyaçları karşılayan eller, pek çok bulaşıcı hastalık taşıyabilmektedir. Temiz görünen ellerde bile hastalık yapıcı binlerce mikroorganizma bulunabilir. Grip, sarılık, ishal yapan etkenler, eller aracılığı ile ağza, oradan da vücuda yayılır. Çocuklar, vücut dirençleri daha zayıf olduğu için daha kolay hasta olmaktadır. Özellikle tuvaletten sonra ellerin gerektiği gibi yıkanmaması, okulda çocuklar arasında yapılan silgi, kalem gibi eşyaların alışverişinde bile mikrop transferi olabilir, öksürme ve hapşırma ile bu eşyalara bulaşan hastalık yapıcı mikroplar eller aracılığıyla vücuda alınabilir.