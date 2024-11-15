'Bulaşıcı olduğu kadar ölümcül' Uzman isim 'Yoğun bakımlık yapabilir' diyerek uyardı! İşte alınması gereken önlemler...

Havaların soğumasıyla görülme sıklığı da artmaya başlayan zatürreye karşı İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları bölümü Uzman Doktor Büşra Çimen Şeker, uyarıda bulundu. Pnömoni'nin (Zatürre) ölümcül seyredebilen bir hastalık olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Şeker, risk faktörü olan hastalara daha dikkatli olma çağrısında bulundu.

"ZATÜRRE BULAŞICI BİR HASTALIKTIR"

Zatürrenin bulaşıcı bir hastalık olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Büşra Çimen Şeker, “Zatürre bulaşıcı bir hastalıktır. Hasta kişiyle yakın temasta bulunan, onunla aynı mutfak eşyalarını çatal, kaşık, tabak gibi ya da özel eşyalarını havlu vb. kullanan kişiler, aynı ortamda öksürük veya hapşırma sonucu mikroorganizmalara maruz kalanlar risk altındadır. Yalnız hastaya mikroorganizma bulaştı diye o hasta pnömoni olacak diye bir kaidemiz yoktur. Hastanın bağışıklık sisteminin süzgecinden geçmesi gerekir öncelikle mikroorganizmanın. Bu sebeple mikroorganizmayı alan herkes pnömoni olmayacaktır. Hastanın durumuna göre değişir” şeklinde konuştu.

FARKLI TEDAVİ YÖNTEMLERİ UYGULANIYOR

Pnömoni durumunda tedavi için hastanın durumuna göre farklı tedavi yöntemi uyguladıklarını belirten Uzm. Dr. Şeker, “İyileşmeyen pnömoni durumunda biz hekimler olarak durumu tekrar değerlendiririz. Eğer hasta, toplum kaynaklı pnömoni dediğimiz, toplumdan bulaşan, hastane kaynaklı enfeksiyonlarda birbirinden farklı tedaviler yapıyoruz. Toplum kaynaklı tedavi olarak başladığımızda hastada bir cevap göremediğimizde daha farklı organizmalara göre antibiyotik spektrumumuzu yavaş yavaş genişletiyoruz. Yine iyileşmeyen zatürrelerde altta yatan bir kanser durumu var mıdır? Bağışıklık sistemini baskılayacak bir durum var mıdır? Neden hastamız iyileşmiyor? Ya da bir tüberküloz vakası olabilir mi? Bunları gözden geçirmemiz gerekir. Genel olarak tedaviyle iyileşme oranlarımız yüksektir ama iyileşmeyen hastalarda mevcut durumları da düşünmek gerekir” diye konuştu.

ÖLÜMCÜL SEYREDEBİLEN BİR HASTALIK

Zatürre hastalığının ölümcül olabileceğine değinen Uzm. Dr. Şeker, “Zatürre, ölümcül seyredebilen bir hastalıktır. Bu durum özellikle hastanın mevcut kronik hastalıkları ile ilişkilidir. Hastamız bir takım kronik hastalıkları olduğu takdirde, risk faktörü olan hastalarda daha dikkatli gitmek gerekir. Çünkü akciğer tutan bir enfeksiyon olduğu için hastada solunum yetmezliği gelişebilir. Bunun dışında adlandırdığımız ani ve hızlı bir şekilde hastanın kanına, bakterinin karışmasıyla ortaya çıkan ani, hızlı, yanıt, bağışıklık yanıtı yine haftayı kötüleştirip yoğun bakımlık yapabilir. Kronik hastalıkları olan kişilerde, zatürre daha ağır seyreder ve bu da solunum yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bunun dışında miyokardit gibi isimlendirdiğimiz hastanın mevcut mikroorganizmasının yine kana karışarak kalbi tutması gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu sebeplerden ölümcül seyredebilir” diye konuştu.

"PNÖMONİDE TEMİZLİK ÇOK ÖNEMLİ"

Zatürre hastalığına karşı temizliğin çok önemli olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Büşra Çimen Şeker, “Zatürreye karşı alınması gereken önlemler şunlardır, özellikle pnömonide temizlik çok önemlidir. El temizliği, beden temizliği, kişisel hijyen, bulunduğumuz ortamın temizliği ve kapalı ortamların düzenli havalandırılması çok önemlidir. Sigara ve alkol kullanımının azaltılması veya mümkünse sonlandırılması, mümkün değilse azaltılması gerekir. Kronik hastalıkların kontrol altında tutulması, hastaların düzenli olarak kontrollerine gidip kronik hastalıkların ilerlemesinin durdurulması ve pnömoni aşıları yine çok önemli konuda” ifadelerini kullandı.

İHA

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır