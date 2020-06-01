HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bulaşıcılığın Azalması Aşı Çalışmalarını Yavaşlatıyor

Bulaşıcılığın Azalması Aşı Çalışmalarını Yavaşlatıyor

01.06.2020 22:31 | Son Güncelleme

Corona virüsü salgınında ilk dalganın yavaşlaması, aşı denemeleri yapan uzmanları kaygılandırıyor. Bilim adamları, sosyal izolasyon önlemleri sayesinde bulaşıcılığın azaldığını ancak bunun deneklerin virüse maruz kalmasının ve böylece aşının test edilmesinin zorlaştığı anlamına geldiğini söylüyorlar

Bulaşıcılığın Azalması Aşı Çalışmalarını Yavaşlatıyor

Corona virüsü salgınında ilk dalganın yavaşlaması, aşı denemeleri yapan uzmanları kaygılandırıyor. Bilim adamları, sosyal izolasyon önlemleri sayesinde bulaşıcılığın azaldığını ancak bunun deneklerin virüse maruz kalmasının ve böylece aşının test edilmesinin zorlaştığı anlamına geldiğini söylüyorlar.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri Direktörü Francis Collins, “Halk sağlığı önlemlerini başarıyla uygulayıp enfeksiyonun yayılmasını durdurmamız, aşıyı test etmemizi zorlaştırıyor” dedi.

Dünya çapında şimdiye kadar altı milyondan fazla insana bulaşan ve 370 bin kişinin de ölümüne yol açan Corona virüsünü ortadan kaldırmak için aşı bulunması şart. Dünya liderleri, durma noktasına gelen ekonomide çarkı yeniden döndürmenin tek yolunun aşı olduğunu düşünüyor.

Ancak bilim adamları, yeni bir hastalığa karşı aşı geliştirmek için geniş ölçekli klinik denemeleri hızlandırılmış bir tempoda yürütmenin zor ve karmaşık bir süreç olduğuna dikkat çekiyor. Salgının inişli çıkışlı bir seyir izlemesi ve özellikle de yavaşlaması bu denemeleri daha da zorlaştırıyor.

Güney Amerika ve Afrika’ya odaklanmak gerekebilir

Corona virüsünün Avrupa ve Amerika’da hız kesmesiyle, aşı çalışmalarında, salgının yeni merkez üssü konuma geçen Güney Amerika ve Afrika’ya yönelmek gerekebileceği belirtiliyor.

İngiltere’deki Warwick İşletme Fakültesi’nden ilaç uzmanı Ayfer Ali, “Böyle bir çalışma için, toplumda enfeksiyon riski olması gerekiyor. Eğer virüs geçici olarak ortadan kalkıyorsa, o zaman araştırma boşa yapılmış olur. Çözüm, araştırmayı enfeksiyonun hızla yayıldığı Brezilya ve Meksika gibi bölgelere kaydırmak” diyor.

Aşı denemelerinde, denekler tedavi grubu ve kontrol grubu olmak üzere rastgele iki gruba ayrılıyor. Tedavi grubundaki deneklere aşı uygulanırken, kontrol gurubuna plasebo (araştırmada test edilen ilacın/aşının etkisinin anlaşılması için kontrol grubuna verilen ve hiçbir etkisi olmayan madde) veriliyor.

Bütün denekler, virüsün yayıldığı topluma geri karışıyor ve sonrasında da enfeksiyona yakalanma oranları karşılaştırılıyor. Araştırmada umut edilen sonuç, kontrol grubundaki enfeksiyon oranının daha yüksek olması. Çünkü bu, aşının diğer grubu enfeksiyondan koruduğunu kanıtlıyor.

Salgının yavaşlamasıysa, deneklerin enfeksiyon riskini azaltarak, aşı araştırmasını tehlikeye sokuyor.

Ebola aşısında da aynı sorun yaşandı

Benzer bir sorun, 2014’te Batı Afrika’daki Ebola salgını sırasında da yaşanmıştı.

Ebola’ya karşı aşı geliştirmeye çalışan bilim adamları, vaka sayılarının azalmasıyla, geniş ölçekli klinik deneme planlarından büyük oranda geri adım atmak zorunda kalmışlardı.

Batı Afrika’da yayılan 2014 salgınında 11 bin 300 kişi ölmüştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar 'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar
Sigarayı bırakmada 'DEDİ' yöntemi!Sigarayı bırakmada 'DEDİ' yöntemi!
Koronavirüs laboratuvarda mı üretildi? İşte çarpıcı açıklamaKoronavirüs laboratuvarda mı üretildi? İşte çarpıcı açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlk vaka bugün tespit edildi! '40 bin kişi gelince...'

İlk vaka bugün tespit edildi! '40 bin kişi gelince...'

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 563'e yükseldi

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 563'e yükseldi

Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı

Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı

Önünü kapatıp arkasını açtı! (+18)

Önünü kapatıp arkasını açtı! (+18)

Evine gelip zorla ilişkiye girmek istedi, kabul etmeyince... Korkunç olay

Evine gelip zorla ilişkiye girmek istedi, kabul etmeyince... Korkunç olay

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Koronavirüs tedavisinde çığır açacak gelişme!

Koronavirüs tedavisinde çığır açacak gelişme!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Herkesin merak ettiği sorunun yanıtı: Koronavirüs mutfağımızda mı?

Herkesin merak ettiği sorunun yanıtı: Koronavirüs mutfağımızda mı?

Üşümek istemiyorsanız dikkat! Meğer işin sırrı...

Üşümek istemiyorsanız dikkat! Meğer işin sırrı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyada mahremiyete dikkat!

Sosyal medyada mahremiyete dikkat!

Karantina sonrası spora başlama tüyoları

Karantina sonrası spora başlama tüyoları

Sigarayı bırakmada 'DEDİ' yöntemi!

Sigarayı bırakmada 'DEDİ' yöntemi!

Koronavirüs sürecinde sınav kaygısıyla baş etmek için öneriler

Pandemi sürecinde sınav kaygısıyla baş etmenin ipuçları

İşte yeni normalin günlük yaşam kuralları

İşte yeni normalin günlük yaşam kuralları

Küresel anksiyete salgını kapıda

Küresel anksiyete salgını kapıda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.