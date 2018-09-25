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Bulaşık deterjanı bidonu içinde EYP bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 19:41 | Son Güncelleme

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü vaziyette bulaşık deterjanı bidonu içinde bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü bulaşık deterjanı içinde el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla Madur kırsalında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Ece Operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda, toprağa gömülü halde bulaşık deterjanı bidonu içine yerleştirilmiş C-4, mazot ve elektrikli fünye ile güçlendirilmiş basma düzenekli el yapımı patlayıcı bulundu.

EYP, jandarma ekiplerince imha edildi.

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Anahtar Kelimeler:
el yapımı patlayıcı Kars PKK

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